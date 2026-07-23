Nacional confirmó la lesión que sufrió Sebastián Coates y será baja por cuatro semanas

Nacional confirmó en sus redes sociales que su capitán Sebastián Coates sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y que comenzó el proceso de recuperación, que lo alejará de las canchas por cuatro semanas.

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El futbolista se lesionó en el final del primer tiempo del partido del martes ante Tigre en el Gran Parque Central por la fase de repechaje para octavos de final de la Copa Sudamericana y no ingresó a disputar el segundo período. En su lugar saltó al campo Agustín Rogel.

El panorama para Coates plantea que se perderá el partido revancha de Copa Sudamericana ante Tigre el próximo martes, no estará en la última fecha del Torneo Intermedio (frente a Progreso, el fin de semana del 2 de agosto), tampoco en la primera y segunda fecha del Torneo Clausura (el fin de semana del 9 y del 16), y luego comenzará la puesta en escena del futbolista, de una lesión que generlamente demanda mayor tiempo de recuperación que otros desgarros.

El sóleo es el músculo que une el gemelo con el tendón de Aquiles.

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El gran objetivo de los tricolores será recuperar al capitán para la cuarta fecha del Torneo Clausura, el 30 de agosto, cuando Nacional enfrente a Peñarol en el Campeón del Siglo.

Coates ya estuvo lesionado este año, después del clásico ante Peñarol del 1° de marzo en el Gran Parque Central.

En ese caso sufrió un desgarro en el isquiotibial del muslo derecho y se perdió cuatro partidos. Volvió a competir casi un mes después de la lesión, el 28 de marzo.

En mayo del año pasado también sufrió una lesión muscular que lo alejó de las canchas por cuatro semanas. Se perdió la última fecha del Torneo Apertura, la última de la fase de grupos de Copa Libertadores y las dos primeras del Torneo Intermedio.

Así comunicó Nacional la situación sanitaria de Coates: