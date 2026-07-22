Nacional busca cerrar nuevas altas tras el duro golpe contra Tigre por Copa Sudamericana: cómo sigue la situación de los jugadores en carpeta

Nacional cayó 3-0 contra Tigre en el Gran Parque Central por la ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana , en lo que representó un golpe para el Tricolor en su intención de seguir en el torneo.

El duro resultado dejó a entrever nuevamente las carencias en el juego del equipo , y volvió a traer a colación la actuación del club en el actual periodo de pases .

Un día antes del encuentro, Nacional confirmó la contratación del volante Santiago Silva , proveniente del Huachipato de Chile, y lo inscribió en la lista de buena fe de la Sudamericana , aunque no estuvo convocado para la ida de los playoffs.

Su llegada es la sexta de este mercado : junto a él arribaron el golero Alexis Martín Arias , el zaguero Francisco Calvo , el volante Bruno Zuculini , junto a Benjamín Núñez y Tiziano Correa , lateral y delantero que llegaron como “apuestas” de la directiva.

El gol del ex Nacional Christian Ebere para el agónico triunfo con remontada de Cruz Azul ante Puebla por el Apertura del fútbol mexicano

Atacaron a balazos a dos ómnibus con hinchas de Tigre luego de la victoria ante Nacional por Copa Sudamericana; hubo un hincha herido

Según confirmaron fuentes de Nacional a Referí, el club sigue en la búsqueda de un extremo y un volante ofensivo, y adelantaron que habrán nuevas contrataciones de cara al segundo semestre. Son varios los nombres que están en carpeta, aunque en principio ninguno parece estar muy cerca.

La situación de los nombres que manejó Nacional

Guido Mainero: sigue en espera

El caso del extremo argentino de 31 años de Platense no ha cambiado, aunque el paso del tiempo hace que la transferencia se enfríe.

Nacional acordó los términos económicos con el jugador, pero no cuenta con los fondos para pagar los US$ 600.000 de la cláusula de rescisión de su contrato con Platense, algo que intentó resolver ofreciendo un pago en cuotas que fue rechazado.

La posible venta de Federico Bais a un club de Qatar por una cifra cercana a los US$ 800.000 puede ser clave para destrabar este pase.

Guido Mainero Foto: Gastón Britos/Focouy

Esteban Obregón: interés sin oferta

El nombre del extremo argentino de Montevideo City Torque surgió cerca del fin de semana pasado, pero desde entonces no ha tenido avances.

Fuentes cercanas al entorno del jugador confirmaron a Referí que hasta el momento “no hay nada formal” entre el club y el jugador, tan solo “intenciones”.

El jugador de 24 años es buscado también por un club de México y otro de Brasil.

Cristian Olivera: oferta rechazada

El delantero uruguayo quiere salir del Bahía, club al que fue cedido a principios de 2026 por Gremio cuando estuvo cerca de Nacional, pero el Bolso no se acerca en lo monetario.

Según informó El Espectador Deportes y ratificó Referí, el club ofertó US$ 1.000.000 por el 25% del pase, pero la oferta fue rechazada. En este momento todo indica que es una opción descartada.

Cristian Kike Olivera en Bahía Foto: Bahía

Marcelo Allende: una tragedia trancó la posibilidad

Uno de los últimos nombre que surgió en el mercado tricolor, y que ya está descartado.

El club se interesó en el volante ofensivo chileno que juega hace cuatro años en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, club en el que salió tres veces campeón de liga y obtuvo una Liga de Campeones de la CAF.

Sin embargo, el fallecimiento del futbolista Jayden Adams, días después de culminar su participación en el Mundial 2026 con Sudáfrica, detuvo la posible salida del chileno.