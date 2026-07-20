El fichaje que Nacional cerró a contrarreloj y que se mete en la lista del playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana

Nacional cerró este lunes al mediodía el fichaje del volante Santiago Silva , ex Danubio de 21 años y actualmente en Huachipato de Chile, quien se mete a último momento en la lista para los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana que los tricolores jugarán a partir de este martes ante Tigre de Argentina.

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Así lo confirmaron a Referí desde la directiva tricolor.

Silva llegara a préstamo por un año y medio hasta fines de 2027.

El mediocampista está inscripto en la lista de buena fe de 50 jugadores que los albos presentaron a la Conmebol para esta fase de la Copa Sudamericana, la que se podrá modificar en caso de avanzar a octavos.

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Resta definir el papeleo desde Chile a la AUF para que quede oficialmente cerrado como jugador de Nacional.

Santiago Silva en Huachipato

Silva, formado en Danubio, debutó profesionalmente en 2021, en Segunda división, y luego jugó las temporadas 2022 y 2023 en el equipo de Maroñas ya en la máxima categoría, jugando la Copa Sudamericana 2023 con los franjeados.

En 2024 lo fichó Huachipato de Chile, donde disputó los años siguientes, siendo campeón de la Copa Chile 2025.

Además, con los trasandinos jugó Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2024, y la fase previa de la actual Libertadores.

Santiago Silva y Jonathan Urretaviscaya Foto: Guillermo Salgado Sánchez / AFP

Su llegada a Nacional a mitad de 2026 se da en momentos en que su nombre también estaba en carpeta de Independiente de Avellaneda.

El volante es la sexta incorporación de los tricolores en el actual período de pases.

Los albos contrataron al arquero argentino Alexis Martín Arias, al defensa costarricense Francisco Calvo, al volante argentino Bruno Zuculini, y a los uruguayos Tiziano Correa, Benjamín Núñez y Santiago Silva.