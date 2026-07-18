Sebastián Coates reconoció el mal partido de Nacional en la derrota ante Wanderers, bancó a Jorge Bava y lanzó un mensaje preocupante: "En el fútbol no hay tocar fondo"

El capitán de Nacional , Sebastián Coates , reconoció el mal rendimiento del equipo en la derrota 2-1 contra Wanderers de este viernes por la noche en el Gran Parque Central , que dejó al Tricolor al borde de la eliminación en el Torneo Intermedio y lejos de Deportivo Maldonado en la Tabla Anual.

En una rueda de prensa realizada tras el encuentro, Coates aseguró que los jugadores están "dolidos" por el momento que vive Nacional , que sabe que si Deportivo Maldonado vence a Progreso este sábado ya no tendrá chances de meterse en la final del Intermedio , y quedará a 11 puntos en la Tabla Anual.

"Volvimos a cometer errores que ya habíamos cometido en el Apertura, y eso es lo que más duele . Hay que tratar de arreglar eso. Ya tenemos poco margen en el Intermedio y en la Anual", expresó el zaguero.

El defensor no sabe si la expulsión del golero Alexis Martín Arias en el arranque de la segunda mitad fue "determinante" porque ya en el primer tiempo iba 1-0 abajo, y valoró que el equipo siguió "intentando" con uno menos , aunque "con menos acierto que otras veces".

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"Estamos en Nacional y, por el momento que pasamos, hay que ganar todos los partidos. Estamos en un club gigante y hay que ganar, nada más. Tenemos que asumir que hicimos un semestre muy malo y salir adelante", continuó.

Por otra parte, el capitán apoyó al entrenador Jorge Bava, y se hizo cargo en nombre de todo el equipo de la actualidad tricolor: "Los jugadores tenemos que asumir la responsabilidad, y no estamos asumiéndola de la manera que tenemos que hacerlo".

"Jorge y su cuerpo técnico trabajan bien, y nosotros tomamos otras decisiones adentro de la cancha, que no son las que entrenamos. Nosotros tenemos que hace autocrítica y ver qué estamos haciendo mal, porque estamos muy abajo", enfatizó Coates, que dejó la rueda de prensa con un preocupante mensaje: "En el fútbol no hay 'tocar fondo', así como podemos levantar, podemos seguir cayendo. En algún momento tenemos que darnos cuenta de los errores que cometemos y corregir muchísimas cosas".