Los convocados de Peñarol para enfrentar a Boston River en el Campeón del Siglo: vuelve Matías Arezo y salen dos jugadores por lesión

Peñarol se enfrentará a Boston River este sábado a las 16:00 en el Campeón del Siglo , por la sexta fecha del Grupo A del Torneo Intermedio , con la intención de volver a la victoria, afianzarse en la punta de su zona y seguir peleando la Tabla Anual.

Horas antes del partido el Carbonero publicó en sus redes sociales la lista de convocados para el encuentro. La principal novedad es la vuelta de Matías Arezo , que retorna al equipo tras los dos partidos de suspensión que sufrió por ser expulsado en el encuentro ante Central Español, antes del receso por el Mundial 2026.

Será el primer partido de Arezo desde que Peñarol compró su pase por US$ 3,5 millones a Gremio , y firmó un contrato hasta 2029. Entre su pasaje de 2023 y su actual estadía en el Mirasol el delantero lleva 87 partidos jugados con la camiseta oro y carbón, con 42 goles anotados.

Por otra parte, el Carbonero tendrá tres bajas para el partido de este sábado , incluyendo a dos jugadores que fueron titulares en el anterior encuentro ante Racing.

Se confirmó la lesión de Maxi Olivera, que se une a la sanidad de Peñarol mientras buscan a un exjugador del club para reforzar ese sector

La disyuntiva de Diego Aguirre en Peñarol con el retorno de Matías Arezo y la alternativa de una fórmula que probó una vez y no le funcionó

Uno de ellos será el capitán Maximiliano Olivera, que sufrió un desgarro en el partido del pasado fin de semana, del cual salió en el entretiempo. El otro es Jesús Trindade, que salió sentido de ese cruce en el primer tiempo y tampoco estará a la orden.

Ambos se suman a los cuatro jugadores de Peñarol que están en recuperación: Brandon Álvarez, Diego Laxalt, Stiven Muhlethaler y Kevin Rodríguez.

El otro que no estará es Eric Remedi, que continúa suspendido por su expulsión ante Central.