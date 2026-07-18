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Los convocados de Peñarol para enfrentar a Boston River en el Campeón del Siglo: vuelve Matías Arezo y salen dos jugadores por lesión

Matías Arezo estuvo dos partidos suspendido por su expulsión en el encuentro ante Central Español, antes del receso por el Mundial 2026

18 de julio de 2026 13:20 hs
Matías Arezo&nbsp;

Matías Arezo 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol se enfrentará a Boston River este sábado a las 16:00 en el Campeón del Siglo, por la sexta fecha del Grupo A del Torneo Intermedio, con la intención de volver a la victoria, afianzarse en la punta de su zona y seguir peleando la Tabla Anual.

Horas antes del partido el Carbonero publicó en sus redes sociales la lista de convocados para el encuentro. La principal novedad es la vuelta de Matías Arezo, que retorna al equipo tras los dos partidos de suspensión que sufrió por ser expulsado en el encuentro ante Central Español, antes del receso por el Mundial 2026.

Será el primer partido de Arezo desde que Peñarol compró su pase por US$ 3,5 millones a Gremio, y firmó un contrato hasta 2029. Entre su pasaje de 2023 y su actual estadía en el Mirasol el delantero lleva 87 partidos jugados con la camiseta oro y carbón, con 42 goles anotados.

Por otra parte, el Carbonero tendrá tres bajas para el partido de este sábado, incluyendo a dos jugadores que fueron titulares en el anterior encuentro ante Racing.

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Uno de ellos será el capitán Maximiliano Olivera, que sufrió un desgarro en el partido del pasado fin de semana, del cual salió en el entretiempo. El otro es Jesús Trindade, que salió sentido de ese cruce en el primer tiempo y tampoco estará a la orden.

Ambos se suman a los cuatro jugadores de Peñarol que están en recuperación: Brandon Álvarez, Diego Laxalt, Stiven Muhlethaler y Kevin Rodríguez.

El otro que no estará es Eric Remedi, que continúa suspendido por su expulsión ante Central.

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