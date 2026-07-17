Durazno FC, de Diego Forlán, se metió por la ventana a jugar el Torneo Finalización de la Divisional C donde tres equipos se bajaron por razones económicas

La Divisional C , tercera categoría del fútbol uruguayo, atraviesa una crisis impactante y en las últimas horas tres equipos decidieron bajarse de la competencia, a una semana de que arranque el Torneo Finalización. Eso le permitió al equipo que comanda Diego Forlán como director deportivo, Durazno FC, seguir en competencia en esta temporada y poder luchar por uno de los dos ascensos a Segunda División Profesional.

Forlán es el flamante entrenador de la selección uruguaya sub 20 y también dirigirá en forma interina a la selección mayor en las venideras fechas FIFA.

La celeste emprende un nuevo camino tras el duro fracaso sufrido en el Mundial 2026 con Marcelo Bielsa como entrenador.

Forlán e Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se reunirán en las próximas horas en Estados Unidos , para terminar de delinear su desembarco en la celeste.

Deutscher, un proyecto familiar que rescató un título histórico y se convirtió en animador de la Divisional C contra varios peso pesados

Las reuniones de Diego Forlán con AUF y el encuentro con Ignacio Alonso en Nueva York: mirá lo que acordaron y lo que falta cerrar para su llegada a las selecciones sub 20 y absoulta

El Balón de Oro en Sudáfrica 2010 tuvo una breve carrera como entrenador. En 2020 duró 11 partidos en Peñarol y en 2021 dirigió en 12 encuentros a Atenas, en Segunda División Profesional. En ambas ocasiones fue cesado en el cargo.

Desde 2022 está al frente del proyecto deportivo de Durazno Fútbol Club. Su primera decisión fue sacar al club de su departamento y trasladarlo a la zona de El Pinar donde tiene un gran complejo deportivo.

El equipo no ha logrado desde entonces el ascenso a Segunda División Profesional y este año no logró, en la cancha, ni siquiera clasificarse al Torneo Finalización.

En la Divisional C ya se jugó el Torneo Inicial disputado en dos series de 10 equipos y otra de 9. Los tres primeros y el mejor segundo pasaron a semifinales y el campeón resultó Deutscher.

Durazno integró el grupo B donde el primero fue Lito que sumó 18 puntos al igual que Salus, Deportivo LSM (equipo de Luis Suárez y Lionel Messi) y Platense. Lito tuvo igual saldo de goles que Salus pero avanzó por tener más goles a favor (19 a 16). Artigas y Parque del Plata totalizaron 14 unidades y recién después entró Durazno FC con 10 unidades, producto de tres triunfos, un empate y cinco derrotas.

Los que se clasificaron en cancha fueron Deutscher, Deportivo Colonia, Lito, Rampla Juniors, Salus, Los Gorriones, Artigas, Bella Vista, Deportivo Italiano, Mar de Fondo, Huracán Buceo, Parque del Plata, Platense, Terremoto, Rocha, Sud América, Deportivo LSM y Sportivo Bella Italia.

Sin embargo, en Consejo de Liga que se llevó a cabo el jueves, se oficializaron las bajas de Rocha FC, Parque del Plata y Los Gorriones.

Los tres adujeron razones económicas para no jugar el segundo torneo de la temporada.

Sus lugares fueron llenados por los clubes que los seguían en puntos en cada una de las series.

Por Rocha entró Los Halcones, por Parque del Plata lo hizo Durazno FC y por Los Gorriones se metió Salto FC.

Los dos primeros del Torneo Finalización, para el que no se arrastrarán los puntos del Inicial, ascenderán a Segunda División Profesional.

Si Deutscher no llega a ser campeón ni vicecampeón, tendrá derecho a una final única con el segundo para pelear el segundo ascenso.