"¿Sabés cuántas veces entré en Tenfield y en la AUF?": presidente de Cerro respondió en el Parlamento y habló sobre por qué le quitó su voto a Tenfield

La semana pasada las autoridades de Cerro se presentaron ante la Comisión Especial de Deporte del Parlamento, que los convocó para conocer más detalles de la denuncia que recibió el club en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de parte de socios, que acusaron diversas irregularidades en el club.

La denuncia fue presentada en abril y puntualizó cuatro irregularidades en Cerro. En primer lugar indicaron que "la recaudación de cuotas se realiza de forma irregular a través de cuentas personales" , a nombre de Nicolás Jaureguiverry -dirigente e hijo del presidente Alfredo Jaureguiverry- y del también directivo Lucas Ivanovich .

Luego, que la sede social del villero "ha permanecido cerrada de forma arbitraria" para no permitir que determinados socios paguen cuota y con ello no participen de siguientes elecciones , que se utilizan recibos "apócrifos", y que un particular maneja documentos del club sin tener un cargo. Además, indicaron que la denuncia fue anónima por miedo a las posibles represalias que podrían recibir de las autoridades del club. Por todo esto pidieron la intervención del club y el desplazamiento de sus autoridades.

Además, un grupo de hinchas de Cerro denunció a Referí que han recibido amenazas y fueron enviados a la lista negra luego de que distintos socios realizaran de forma anónima esta denuncia.

Socios de Cerro piden al MEC que intervenga al club y desplace a sus autoridades por irregularidades: qué denuncian, y la respuesta de la institución

Directivos de Cerro denunciarán por difamación a socios que pidieron la intervención del club: "Es un hecho muy grave", dijo el presidente Jaureguiverry

El MEC resolvió sobre el reclamo de los socios en los últimos días, y definió no intervenir a Cerro, confirmó Referí. De todas formas, la cartera sí solicitó que el club reforme sus estatutos, que tienen más de 50 años, y que regularice sus estados contables y actas, en las que se constataron irregularidades. Además, trasladaron a Fiscalía las denuncias por amenazas a diversos asociados.

El pasado 7 de julio el presidente Jaureguiverry y el abogado del club, Juan Ramos, se presentaron ante la Comisión de Deporte para responder a estas denuncias, y durante su alocución, a cuya transcripción accedió Referí, también hablaron sobre las razones por las qué Cerro le quitó su voto a Tenfield en la discusión sobre el cambio en los derechos de televisión del fútbol uruguayo.

La declaración de Alfredo Jaureguiverry sobre Tenfield

En su primera alocución en la Comisión, el presidente de Cerro aseguró que saben "perfectamente" quiénes son los denunciantes.

"Una cosa es hablar en el MEC o hablar con la prensa y decir: 'Tenemos miedo'; una cosa es decir: 'Mirá esto o aquello' y otra lo que pasa en el día a día; una cosa es venir acá y parecer la madre Teresa de Calcuta. Y no es así; nos conocemos todos, sabemos todo; de lo que pasa del puente del Pantanoso para el lado de allá, yo, por lo menos, sé todo", explicó el mandatario.

Jaureguiverry expresó que le llegaron "audios" de la persona que firmó, en los que les dice a otras personas que vienen "apretando" con la denuncia a Cerro ante el MEC y "con la prensa". Incluso, comentaron que encontraron varios comentarios de Facebook de esa persona -a la que no identificó- en los que indicaba que quería sacar a la actual directiva del club, entre ellos uno que decía: "Al botón (NdR: Jaureguiverry es expolicía) lo saco sí o sí. Es mi meta que en diez días ya no exista".

"La verdad es que tendría muchas cosas para decir porque no son nenes de pecho y son temas complicados. Y la verdad es que yo, acá adentro -lo digo con mucho respeto a todos; capaz que me equivoco, capaz que no- yo no soy un testigo protegido; yo acá no soy un testigo protegido", continuó.

En ese sentido, marcó que el día que los hinchas de Cerro realizaron destrozos en un partido contra Peñarol en el Campeón del Siglo "estaba todo pago".

"Estaba pago que se rompiera todo y se nos hiciera ese lío, la quita de puntos, por las roturas que hicieron; eso estaba pago. Lo sabemos perfectamente, porque llevo cuarenta años en el fútbol. ¿Saben cuántas veces entré en la Asociación, cuántas veces entré en Tenfield? Conozco a todos los presidentes, desde Damiani viejo, hasta el otro, a todos; tengo el teléfono de todos", expresó el presidente, mencionando por primera vez a Tenfield.

El mandatario indicó que "toda la vida" votó a Tenfield, pero marcó que "esa empresa, a los clubes que le estaban debiendo hace más de tres años, les empezó a cortar, a cortar, a cortar".

Micrófono de Tenfield Inés Guimaraens

"¿Qué es lo que se quería? Lo sé perfectamente: que algún club no pagara, no importa que fuera Cerro, Wanderers, River, el que fuera; con el tema de la televisación, se quería que algún equipo no pagara. ¿Y qué es lo que iba a pasar? La Mutual iba a parar el fútbol; no pueden bajar a un equipo, que no pague; entonces, era el lío en el fútbol, que no ocurrió", detalló.

Según el presidente, en una ocasión se reunió con "los abogados de los pliegos" y les dijo: "No nos puede seguir la empresa Tenfield sacando el 100% todos los meses". "No agarrabas nada ni trimestralmente ni mensualmente; no agarrabas nada, porque te estaban cobrando los adelantos que se dieron históricamente, que no eran míos, sino que vienen de décadas, adelantos que tenían todos los clubes", prosiguió.

Según Jaureguiverry, tras ello indicó que en el pliego se votó que "no se le puede quitar a ningún club más del 20%, a los deudores", por lo que ahora las empresas "pasan a cobrar" por porcentajes.

Una por una, las respuestas de Cerro a las denuncias de sus socios ante el MEC

Recaudación de cuotas de socios

En lo que respecta a la denuncia de la recaudación irregular de cuotas sociales, a través de cuentas personales, Juan Ramos dijo ante los parlamentarios en la comisión que "Cerro tiene las cuentas bloqueadas por embargos desde hace muchos años", por lo que solo puede cobrar las cuotas "presencialmente en la sede del club".

La encargada de cobrar es una secretaria, que en enero "se tomó sus días de licencia". En esas jornadas, contó, "dos o tres" socios llamaron a la funcionaria para explicarle que querían pagar la cuota pero no estaban cerca del Cerro, por lo que ella les pasó una "cuenta bancaria" de Nicolás Jaureguiverry.

La mujer les dijo que cuando Jaureguiverry recibiera el dinero iba a abonarlo en el club, "y así se hizo", remarcó Ramos. "En esos tres únicos casos encontramos que en el mismo día en que la cuota ingresó al club se expidió los recibos", agregó.

La obstrucción de la sede

Según Ramos, la denuncia de la obstrucción de la sede social del club también refiere a las fechas de la licencia de la secretaria. A ello se sumó que durante algunos de esos días "hubo un inconveniente con el sistema de internet del club".

"Pero fueron un par de días, y fue resuelto también de forma muy rápida sin causar ningún perjuicio. Ese fue el único día en que la sede, supuestamente, estaba incomunicada", detalló.

"En la sede, aparte, funciona una empresa de ballet, una escuela de baile para los chiquilines de ahí, de la zona, y está abierto todos los días", continuó el abogado, que calificó esta denuncia de "kafkiana".

"Hay cosas que voy a decir que parecen hasta bastante increíbles, que son totalmente increíbles. Son falsas, por eso son increíbles; en cierta forma es obvio que sean increíbles", añadió en este sentido.

La sede de Cerro

Facturación ilegal

El abogado del Villero marcó que los socios denunciantes confundieron facturas apócrifas con los recibos que emite el sistema que el club tiene para el manejo de la cuota de los socios.

"Ese es un sistema que paga de su bolsillo el contador Lucas Ivanovich; un sistema español que está en la web, por medio del cual se va acreditando y registrando en dos vías -en la web, en la nube, y en forma de papel- cada uno de los pagos. Cuando una persona va y paga la cuota, se mete en el sistema. Juan Ramos pagó la cuota y ahí le sale el nombre del club, la cuota que paga, la fecha que paga, el concepto que paga", puntualizó.

Los socios marcaron que las "facturas" tenían el concepto "NIF", que no existía en la nomenclatura fiscal uruguaya. Sin embargo, Ramos marcó que "como es un sistema español, en vez de decir cédula de identidad, dice NIF, Número de Identificación, que es lo que se dice en español".

"No es ilegal; no es un documento fiscal; es un documento probatorio con esa diferenciación que se hace en lo jurídico", postuló.

La gestión de fondos por particulares

Para el abogado de Cerro este punto es "completamente inaceptable" y una "ridiculez". Como ya había informado Jaureguiverry a Referí, según Cerro los socios denunciantes confundieron a la imprenta que debe estar registrada en los recibos del club con el nombre de un hincha que se llama igual que la empresa.

"Yo dije, 'no pueden ser tan bestias'. Disculpen la palabra, pero es eso. Están denunciando al hombre de la imprenta que hizo los recibos del club en su momento", expresó el defensor.

"Está todo bien, pero como decía Nietzsche, los seres humanos tenemos un solo derecho, que es hacer lo que se nos antoje, pero también tenemos una sola obligación, que es hacernos responsables de lo que hacemos. Nosotros no podemos admitir esto. Nosotros no podemos quedar impasibles, porque el daño que le están haciendo al club es gigantesco", lamentó Ramos, que criticó que al hincha mencionado en la denuncia "lo escracharon" cuando "ni siquiera integra la colectividad política de la actual directiva".