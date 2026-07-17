Maldonado aprobó enajenación de calle cercana a Laguna del Sauce en favor del Club del Lago: a cambio tendrá cuatro padrones

La Junta Departamental de Maldonado aprobó enajenar la calle Laguna Merín , cercana a la Laguna del Sauce , en favor del Club del Lago . La intendencia había solicitado desafectar del dominio público la calle en cuestión y ahora el club privado podrá unificar los padrones que estaban a los lados. A cambio la comuna tendrá otros cuatro padrones .

La moción fue aprobada en la Junta Departamental de Maldonado únicamente con los votos del Partido Nacional . Los ocho ediles del Frente Amplio y el edil colorado votaron en contra de la iniciativa.

Según informó en primera instancia La Diaria, el club argumentó que adquirir la calle de casi 300 metros lineales le permitiría construir una cancha de fútbol profesional . Hoy en día, el camino se encuentra asfaltado , iluminado y tiene una superficie de 5.506 metros cuadrados , incluyendo los retiros.

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"La idea de ellos es traer clubes internacionales a concentrar en el hotel, como está cerca del aeropuerto (de la Laguna del Sauce). Van a generar una inversión y dar trabajo ", dijo el edil nacionalista Fernando Perdomo a El Observador.

Vista aérea de la calle Laguna Merín, Maldonado Foto: Google Street View

El club ofreció cuatro padrones a cambio de la calle en cuestión que fueron tasados en US$ 328.000 por la Dirección de Agrimensura y Catastro de la intendencia. La calle Laguna Merín fue tasada en US$ 324.736, es decir se estableció el valor del metro cuadrado en US$ 59.

Dos de los padrones cedidos a la comuna fernandina están juntos, mientras los restantes están separados. "Todos ellos ubicados en Club del Lago mismo y pasan a dominio municipal", dijo el edil Perdomo, quien además es presidente de la Comisión de Planeamiento por la que entró el expediente.

"La densidad de tránsito que tiene (la calle) es muy menor, prácticamente son la gente que va al club a jugar al pádel", agregó el edil oficialista.

El edil del Frente Amplio, Juan Urdangaray, cuestionó que la calle sea considerada como menor o poco transitable. "Estuve hace dos domingos atrás recorriendo el lugar, me encontré con varios vecinos que obviamente no tenían conocimiento. Pensé que iba a ir a una calle que no iba a ser muy transitada. Sin embargo me encontré un movimiento bastante importante", dijo el opositor en el plenario de la Junta.

"No podemos estar entregando calle pública a privados. Los principios de la normativa uruguaya desde la Constitución, la Ley de Ordenamiento Territorial y la propia normativa departamental habla de que el interés general debe estar siempre por encima del particular. Entendemos que en este caso no se está cumpliendo entregando un patrimonio de todo el departamento a un privado", dijo Urdangaray.

Organizaciones de vecinos en la zona también se sumaron a los cuestionamientos.