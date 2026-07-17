Atacaron a tiros a un móvil policial en Marconi: los delincuentes abandonaron la moto en la que llegaron y escaparon por un pasaje

Un móvil policial fue atacado a tiros en las últimas horas en Marconi , luego de que dos hombres que circulaban en una moto de alta cilindrada abrieran fuego contra los efectivos, informaron fuentes policiales a El Observador.

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De acuerdo con la información primaria del caso, los policías repelieron la agresión y ninguno de los funcionarios resultó herido durante el intercambio de disparos.

Minutos después del episodio, un hombre con una herida de arma de fuego se presentó en la policlínica de Malinas para recibir asistencia médica. Los investigadores intentan establecer si se trata de uno de los dos atacantes que participaron del enfrentamiento.

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Según las primeras actuaciones, los sospechosos llegaron en una moto de alta cilindrada, que por el momento no figura como requerida, y la abandonaron en el lugar para luego continuar la fuga a pie por un pasaje cercano, desde donde escaparon.

Como establece el protocolo para este tipo de procedimientos, el arma reglamentaria utilizada por el efectivo policial fue incautada y enviada a Policía Científica para las pericias correspondientes.

La investigación continúa para identificar a los responsables y determinar si el hombre baleado está vinculado con el ataque al patrullero.