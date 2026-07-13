Destrozó la casa de su expareja, le arrancó un diente a un policía que intentó detenerlo y terminó imputado en Castillos

Un hombre de 26 años , con antecedentes penales , fue detenido este domingo en Castillos (Rocha) luego de ingresar a la vivienda de su expareja, provocar daños e intentar agredir a una mujer . Durante el procedimiento, además, dos policías resultaron lesionados.

Según informó la Jefatura de Policía de Rocha , el episodio comenzó en la mañana del domingo, cuando el ahora detenido mantuvo un altercado en la vía pública con una amiga de su expareja.

Minutos después se dirigió a la vivienda donde reside su expareja junto a la hija que tienen en común e ingresó al lugar, donde comenzó a romper ventanas y distintos objetos.

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Al arribar al lugar, los efectivos intentaron dialogar con el hombre, pero este desoyó las indicaciones y se abalanzó sobre una de las mujeres que se encontraba en la casa con intención de agredirla.

Los policías lograron impedir el ataque y procedieron a detenerlo. Durante el forcejeo, uno de los funcionarios recibió un golpe.

Posteriormente, personal policial le practicó una espirometría que arrojó 1,14 gramos de alcohol por litro de sangre, además de un resultado positivo para consumo de marihuana.

Dos policías resultaron lesionados

Mientras permanecía en la celda de seguridad, el detenido comenzó a golpearse contra las paredes. Cuando los policías ingresaron para inmovilizarlo y preservar su integridad física, se produjo un nuevo forcejeo en el que otro efectivo sufrió una lesión en un tobillo.

El examen médico constató que el detenido presentaba un hematoma en el maxilar y el ojo izquierdo, además de una erosión en un brazo.

En tanto, uno de los policías sufrió un corte en el labio superior y la pérdida de una pieza dental, mientras que el otro fue diagnosticado con un esguince de tobillo derecho.

La Fiscalía ordenó distintas actuaciones y posteriormente dispuso el cese de la detención del hombre, quien fue citado a la sede fiscal mientras continúa la investigación.

Por su parte, la Justicia resolvió imponerle una prohibición de acercamiento, comunicación y contacto con su expareja, la hija de ambos y el domicilio que habitan, así como con los lugares que frecuentan, en un radio de 500 metros y por un plazo de 180 días.

Además, dispuso que, en caso de poseer armas, se le prohíba su tenencia, uso o porte y se proceda a su incautación, así como un seguimiento policial durante 60 días. La investigación continúa y el caso será ampliado por la Fiscalía.