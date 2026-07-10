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Policía detuvo a un hombre sospechoso de haber participado en rapiña a residencial del barrio Atahualpa

El hombre fue capturado en el marco de allanamientos realizados en los barrios Barros Blancos y Melilla

10 de julio de 2026 14:37 hs
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La Policía detuvo a un hombre de 31 años como uno de los sospechoso del asalto al residencial de ancianos del barrio Atahualpa de la semana pasada.

El hombre fue capturado en el marco de allanamientos realizados en los barrios Barros Blancos y Melilla, informó en primera instancia Subrayado de Canal 10 y confirmó el Ministerio del Interior a El Observador.

El hecho por el que fue detenido data del viernes pasado, cuando policías se tirotearon con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos.

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Uno de los policías recibió un disparo que impactó en el chaleco antibalas a la altura del pecho, mientras que una funcionaria fue baleada en una pierna.

Tres hombres ingresaron al residencial haciéndose pasar por funcionarios de ASSE. Vestían uniformes similares a los del prestador de salud y, una vez dentro, redujeron al personal.

Cuando arribó la Policía, los sospechosos aún permanecían dentro del establecimiento y se produjo un intercambio de disparos. Los delincuentes escaparon del lugar.

Tras el tiroteo, la Policía desplegó un importante operativo en la zona que incluyó un helicóptero, vehículos blindados y efectivos de distintas unidades. También se realizaban inspecciones casa por casa, revisiones de techos y de contenedores de residuos para intentar localizar a los responsables.

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