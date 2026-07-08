Operativo policial en Plácido Ellauri por un vivo en TikTok con armas de fuego terminó con varios detenidos

La Policía detuvo este miércoles a un tres de jóvenes en el barrio Plácido Ellauri luego de que realizaran una transmisión en vivo en TikTok exhibiendo armas de fuego, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó Subrayado (Canal 10), las autoridades tomaron conocimiento de la situación tras una denuncia anónima .

A partir de la información recabada, los investigadores ubicaron la vivienda y concurrieron al lugar, donde sorprendieron a los sospechosos . Tras negociar con la propietaria de la casa, la Policía obtuvo autorización para inspeccionar el inmueble .

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El operativo, que continúa en desarrollo, dejó tres personas detenidas: dos hombres de 29 años y otro de 21 , informó el consignado medio y confirmó El Observador.

Mientras un dron policial sobrevolaba la zona antes de concretar las detenciones se registraron disparos, señalaron desde el consignado medio. A esta hora las autoridades buscan el arma de fuego que usaban los jóvenes en el video.

En el lugar trabajan efectivos de la Guardia Republicana, la Unidad Nacional Táctica de Resolución de Incidentes (Unatem) y personal de Investigaciones de la Zona Operacional III.