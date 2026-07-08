Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  10°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Operativo policial en Plácido Ellauri por un vivo en TikTok con armas de fuego terminó con varios detenidos

En el lugar trabajan efectivos de la Guardia Republicana, la Unidad Nacional Táctica de Resolución de Incidentes (Unatem) y personal de Investigaciones de la Zona Operacional III

8 de julio de 2026 13:04 hs
Detenidos en Plácido Ellauri
Capturas de video de Telemundo (Canal 12)

La Policía detuvo este miércoles a un tres de jóvenes en el barrio Plácido Ellauri luego de que realizaran una transmisión en vivo en TikTok exhibiendo armas de fuego, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó Subrayado (Canal 10), las autoridades tomaron conocimiento de la situación tras una denuncia anónima.

A partir de la información recabada, los investigadores ubicaron la vivienda y concurrieron al lugar, donde sorprendieron a los sospechosos. Tras negociar con la propietaria de la casa, la Policía obtuvo autorización para inspeccionar el inmueble.

Más noticias

Auto incendiado, dinero escondido y una investigación "enredada": qué dijo el jefe de Policía de Tacuarembó sobre la violenta rapiña a un cambista

Auto incendiado, gas pimienta y golpes: el video de la violenta rapiña contra un cambista y su pareja en Tacuarembó

El operativo, que continúa en desarrollo, dejó tres personas detenidas: dos hombres de 29 años y otro de 21, informó el consignado medio y confirmó El Observador.

Mientras un dron policial sobrevolaba la zona antes de concretar las detenciones se registraron disparos, señalaron desde el consignado medio. A esta hora las autoridades buscan el arma de fuego que usaban los jóvenes en el video.

En el lugar trabajan efectivos de la Guardia Republicana, la Unidad Nacional Táctica de Resolución de Incidentes (Unatem) y personal de Investigaciones de la Zona Operacional III.

Las más leídas

Ancap constata irregularidad en construcción de edificio en La Barra que está a 65 centímetros de oleoducto

Con la aprobación por el piso pero con respaldo de los vecinos a los contenedores intradomiciliarios, IM busca "acelerar" la reforma de la limpieza

"No hay ningún impedimento" y "nadie censura nada": el cruce entre Ojeda y Cosse en el Senado por un audio de Lacalle Pou

"¡Me está hostigando!": sesión de la investigadora sobre Cardama tuvo tensos intercambios entre exdirector de Defensa y diputado frenteamplista

Temas

Barrio Plácido Ellauri TikTok Armas de fuego policía

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos