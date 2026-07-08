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Auto incendiado, gas pimienta y golpes: el video de la violenta rapiña contra un cambista y su pareja en Tacuarembó

De acuerdo con la información primaria de la investigación, el auto utilizado por los asaltantes fue hallado incendiado

8 de julio de 2026 12:57 hs
tacuaremborapina

Una pareja fue víctima de una violenta rapiña en la ciudad de Tacuarembó, donde dos delincuentes armados y encapuchados los golpearon, les arrojaron gas pimienta en el rostro y les robaron. El ataque quedó registrado en un video de cámaras de seguridad, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía departamental.

Las imágenes, difundidas por el periodista Marcos Ademar Pereira, muestran el momento en que las víctimas llegan a su vivienda y son sorprendidas por los asaltantes, quienes las agreden físicamente antes de concretar el robo.

Tras cometer el delito, los delincuentes escaparon en el vehículo en el que habían llegado al lugar.

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Según pudo saber El Observador con fuentes policiales tacuaremboenses una de las víctimas es un cambista de la zona, motivo por el cual manejan como hipótesis es que el robo no haya sido improvisado.

De acuerdo con la información primaria de la investigación, el automóvil utilizado por los asaltantes fue hallado incendiado en las inmediaciones de una reserva departamental.

Las primeras actuaciones indican que el vehículo tenía denuncia por hurto y que fue prendido fuego de forma intencional, presuntamente para eliminar rastros que pudieran conducir a la identificación de los responsables.

La investigación quedó a cargo de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, con participación de la Dirección de Investigaciones y de Policía Científica.

Entre las actuaciones que llevan adelante los investigadores se encuentra el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona donde ocurrió la rapiña y de los posibles recorridos utilizados durante la fuga, con el objetivo de identificar y localizar a los autores del hecho.

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