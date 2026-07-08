Senadores del Frente Amplio presentaron proyecto para suspender pago de jubilaciones a militares requeridos por la Justicia

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de ley para suspender el pago de jubilaciones a militares requeridos por la Justicia , luego de que en los últimos meses se detectaran casos de prófugos por delitos de lesa humanidad que siguieron cobrando la pensión estando en el exterior .

El proyecto, de artículo único, establece la " suspensión provisional de las prestaciones de seguridad social " brindadas por organismos previsionales estatales y paraestatales a " toda persona beneficiaria que se encuentre requerida y no habida para la justicia competente ".

"Se entenderá por prófugo a toda persona requerida por la Justicia y no habida. La suspensión procederá únicamente mientras subsista la situación referida en el inciso primero y tendrá carácter provisorio, no implicando pérdida definitiva del derecho a la prestación de seguridad social", aclara el texto del proyecto de ley, informado en primera instancia por La Diaria.

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A principios de mayo el fiscal de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, presentó una denuncia penal sobre este tema, luego de que se conociera que varios exmilitares prófugos en el exterior seguían cobrando la pensión .

Si bien el cobro no es una irregularidad en sí misma, Perciballe señaló en ese momento que el proceso para que se concretaran los pagos sí constó de irregularidades.

Esto se debe a que es necesaria una constancia de vida expedida por los consulados para que los militares cobren la pensión, lo cual, en casos de prófugos de la Justicia, supone una contradicción.

"Los militares para cobrar una pensión tienen que vivir en Uruguay, de lo contrario tienen que presentar un certificado de vida. Lo tienen que hacer en un consulado. Concomitantemente con ese oficio a la pensión y retiro, nosotros oficiamos a Cancillería poniendo en conocimiento la situación para que si se presenta el militar prófugo se comuniquen enseguida con Interpol y lo detengan", había explicado Perciballe en su momento.

A raíz de la denuncia de Perciballe, el ministerio de Defensa Nacional, encabezado por Sandra Lazo, respondió que el pago de las jubilaciones a militares prófugos se ajustaba a la "normativa vigente".

La cartera sostuvo en el documento que la normativa actual solo permite suspender prestaciones en dos casos: cuando existe sentencia de condena o cuando una persona radicada en el exterior no presenta la fe de vida.

Por esta razón, ahora la bancada de senadores pretende cambiar la ley.