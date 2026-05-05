Familiares pidió a Orsi que ordene a militares aportar información y denunció que un oficial prófugo hizo un trámite en consulado de Miami

Este lunes por la tarde, la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunió con el presidente de la República, Yamandú Orsi , en Torre Ejecutiva y, entre distintos temas, volvieron a pedirle al mandatario que ordene a los mandos militares a brindar información. Además, denunciaron que un oficial que permanece prófugo hizo un trámite en un consulado de Miami sin repercusiones .

Finalizado el encuentro, el representante del colectivo, Ignacio Errandonea , habló con los medios y reveló que, tras reiterarle al presidente el pedido para que "dé la orden" a los militares de hablar, el mandatario les comentó que estaba "estudiando" la posibilidad, aunque "no hubo un compromiso" .

"También le pedimos que, como Poder Ejecutivo, le solicite a toda la ciudadanía que quien posea información sobre el paradero de nuestros familiares la presente y la entregue ", dijo.

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Tras esto, el colectivo presentó un caso donde un militar "prófugo de la Justicia uruguaya que está requerido por Interpol" presentó un trámite de "fe de vida" en el consulado de Miami y desde la oficina estadounidense le proporcionaron el documento "sin llamar a Interpol como tenían la orden desde el Ministerio de Relaciones Exteriores" .

"Todos los ciudadanos, cuando estamos en el exterior, debemos presentar cada X cantidad de tiempo la fe de vida para cobrar la jubilación. Cuando estás requerido por Interpol y la Justicia, la orden es que los funcionarios deben llamar inmediatamente a Interpol, y eso no se hizo", señaló.

"No puede suceder que los prófugos de la Justicia, como son militares retirados y que en general tienen muy buena jubilación, vivan en el exterior y todos nosotros les pagamos la jubilación para que se mantengan prófugos. Eso me parece bastante injusto", agregó.

Al tomar conocimiento del hecho, comentó Errandonea, el presidente "entendió perfectamente" la queja y se "comprometió" con la asociación a "transmitirle" el hecho al ministro de Relaciones Exteriores para "investigar qué era lo que había pasado".

Por fuera de esos dos temas la colectividad expresó su molestia ante la "forma lenta" en la que se está trabajando para la búsqueda de los desaparecidos.

"No hay información nueva, el acceso a los archivos se está trabajando, pero se está avanzando de forma lenta y vemos que se trabaja así por trabas burocráticas y eso es no solo lamentable, sino inadmisible, porque que haya pasado un año de gobierno y todavía no están los convenios para poder entrar en un archivo...", criticó.

Sobre este tema, el presidente se "comprometió a buscar desde Torre Ejecutiva y agilizar todos los trámites que fueran burocráticos, que dependieran del Poder Ejecutivo", aseguró Errandonea.