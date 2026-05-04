El presidente Yamandú Orsi viajará este martes a San Pablo junto al ministro de Economía, Gabriel Oddone para mantener reuniones con importantes empresarios brasileros, según confirmaron fuentes de Presidencia a El Observador.
Orsi viaja este martes a San Pablo para reunirse con empresarios de Brasil interesados en invertir en Uruguay
El mandatario partirá hacia Brasil en la mañana de este martes junto al ministro Gabriel Oddone invitado por el grupo JHSF que opera el hotel Fasano y adquirió el Enjoy de Punta del Este