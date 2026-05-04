Montevideo
15°C
cielo claro
Martes:
Mín  14°
Máx  18°

Orsi viaja este martes a San Pablo para reunirse con empresarios de Brasil interesados en invertir en Uruguay

El mandatario partirá hacia Brasil en la mañana de este martes junto al ministro Gabriel Oddone invitado por el grupo JHSF que opera el hotel Fasano y adquirió el Enjoy de Punta del Este

4 de mayo de 2026 17:15 hs
20250806 Oddone, Yamandu Orsi
Foto: Inés Guimaraens

El presidente Yamandú Orsi viajará este martes a San Pablo junto al ministro de Economía, Gabriel Oddone para mantener reuniones con importantes empresarios brasileros, según confirmaron fuentes de Presidencia a El Observador.

Fuentes del gobierno explicaron que la apuesta del viaje es captar inversiones de magnitud, luego de recientes anuncios de proyectos que vinculan a compañías de Brasil, como la compra y ampliación del hotel Enjoy de Punta del Este y la ampliación del frigorífico de Tacuarembó a cargo del grupo MBRF.

"Castillo no es el presidente": senador del MPP defendió a Yamandú Orsi y consideró "rara" la "trascendencia" de visita a portaaviones

"No me gustó": ministro Castillo aseguró que él no hubiese visitado portaaviones de EEUU y consideró que no fue una "buena señal"

Orsi y Oddone mantendrán reuniones con empresarios del rubro bancario, de la metalurgia, de la industria cárnica, con farmacéuticas, con grupos mineros, del cemento y del supermercadismo.

La visita no es una misión oficial y los jerarcas retornarán sobre la noche del martes.

Yamandú Orsi Brasil Oddone

