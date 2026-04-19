Oddone sobre propuesta del FA de revisar impuestos: "No estamos en condiciones de avanzar en la discusión"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , opinó sobre la propuesta de la Unidad Temática de Economía de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio ( FA ) de revisar impuestos como el IMESI o el IRPF y señaló que la "agenda del gobierno" en materia de "alteraciones tributarias" ya "está cumplida" .

"Vemos con muy buenos ojos que sea promovida tanto por los ámbitos técnicos como políticos. No obstante lo cual, nosotros hemos dicho que en términos de alteraciones tributarias, la agenda del gobierno está cumplida y, por lo tanto, no estamos en condiciones de avanzar en la discusión de la mayoría de esos impuestos que están puestos sobre la mesa en este periodo de gobierno , lo cual no quiere decir que no estemos dispuestos a discutir", sostuvo en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Este lunes, durante una sesión de la Mesa Política del FA, la Unidad Temática de Economía del partido presentó un informe donde señaló la necesidad de "simplificar" el sistema tributario uruguayo .

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Entre otras cosas, el escrito —informado por El País— proponía analizar y trabajar en varios impuestos como el IRAE, el IMESI o el IRPF y la posibilidad de ir hacia un IVA personalizado.

Esto, con el objetivo de avanzar en la formación de una "sociedad igualitaria, fraterna y solidaria", según expone el documento informado por el consignado medio.

Sobre la propuesta construir un IVA personalizado, Oddone aseguró que lo están "estudiando", aunque afirmó que está "lejos" de ser una medida a implementar en este gobierno.

Tras esto, se refirió a la situación económica del país y reveló que durante este 2026 el país tendrá un "crecimiento inferior" al que estaba previsto en el Presupuesto.

"Estamos en condiciones de decir que lo que está previsto en el Presupuesto, un crecimiento de 2,2%, no va a ocurrir, seguramente va a ser un crecimiento inferior que va a estar entre un 1,6 o 1,7%. Habrá que ver la duración del shock externo que estamos atravesando y los efectos que ese shock tiene sobre la actividad económica", expresó.

"Nosotros tenemos señales positivas de recuperación de la actividad en el primer trimestre del año en términos de actividad del Banco Central como otros indicadores adelantados, como el empleo y materia de exportaciones, que nos hacen pensar que la economía va a estar en ese terreno 1,6 o 1,7%", añadió en entrevista con Telemundo.