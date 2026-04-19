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Accidente fatal en La Unión: conductora vio ropa tirada en la calle, no se percató de que había un hombre y lo pasó por encima

El siniestro se registró en horas de la tarde de este sábado en la intersección de las calles Avellaneda y Stagnero de Munar

19 de abril de 2026 14:51 hs
Accidente fatal en Montevideo

Accidente fatal en Montevideo

Foto: Leonardo Carreño

Un hombre que aún no fue identificado murió tras ser atropellado en un accidente de tránsito en el barrio La Unión, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

El siniestro se registró en horas de la tarde de este sábado en la intersección de las calles Avellaneda y Stagnero de Munar.

Hasta ese lugar concurrió personal policial, que encontró en la escena a una mujer de 49 años en su auto y a un hombre tendido sobre la calzada.

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De acuerdo con el relato de la conductora, previo al incidente se encontraba circulando sobre la calle Avellaneda cuando, al intentar girar por Stagnero de Munar, avistó ropa en la vía pública y, al pasar entre la misma, siente un impacto, percatándose posteriormente de que entre las prendas se encontraba la víctima.

Personal médico trabajó en el lugar y le diagnosticó al hombre un politraumatismo y una fractura costal, trasladándolo con vida al Hospital Pasteur, donde falleció en horas de la noche tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

La Policía le realizó una prueba de espirometría a la conductora y esta arrojó resultado negativo.

El caso está en manos de la Fiscalía, que en cooperación con la Policía trabaja en esclarecer las circunstancias detrás del siniestro y eventuales responsabilidades.

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