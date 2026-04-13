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Una adolescente de 17 años murió en un accidente en San José: iba como acompañante en una moto y se les cruzó un perro

El siniestro ocurrió este domingo sobre calles Av. Gral. José G. Artigas esquina Santiago Marti en la ciudad de Ecilda Paullier

13 de abril de 2026 15:11 hs
Una adolescente de 17 años murió en un accidente en moto

Una adolescente de 17 años murió en un accidente en moto

Una adolescente de 17 años murió y un joven de 23 años resultó herido tras chocar en moto contra un perro en San José, según informó la Jefatura del departamento en un comunicado.

El siniestro ocurrió este domingo la avenida José Artigas esquina Santiago Martí, en la ciudad de Ecilda Paullier.

Según el parte oficial, el hombre de 23 años se encontraba circulando en su moto acompañado de la menor cuando un "perro de tamaño grande" se les cruzó y lo terminaron atropellando.

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Producto del impacto, ambas víctimas terminaron cayendo al suelo. Según confirmaron testigos, ninguno de ellos estaba utilizando casco de seguridad.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal policial concurrió al lugar y allí encontró al joven sentado sobre el cordón de la vereda y a la menor de edad tendida sobre la vía pública "visiblemente lesionada".

Ante esto, los efectivos trasladaron a la adolescente rumbo a un centro médico cercano, donde posteriormente falleció.

La moto en la que las víctimas se accidentaron carecía de matrícula y el conductor no poseía libreta de conducir. La prueba de espirometría, en tanto, arrojó resultado cero.

La Fiscalía de San José de 2º Turno investiga el hecho en cooperación con la Jefatura local del departamento.

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