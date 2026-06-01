Junio llega con El Niño en formación: qué efectos podría tener sobre Uruguay y cómo estará el mes, según Metsul

El mes de junio comenzará con un factor climático que será seguido de cerca en toda la región: el desarrollo de un episodio de El Niño en el océano Pacífico ecuatorial. Según el análisis del organismo meteorológico brasileño Metsul , el fenómeno se encuentra en una fase inicial pero se fortalecerá durante las próximas semanas, con un acoplamiento cada vez más marcado entre el océano y la atmósfera.

Aunque el informe está centrado en Brasil, las conclusiones tienen especial relevancia para Uruguay debido a la influencia que suele ejercer El Niño sobre las precipitaciones en el sur de América del Sur , una región que incluye al territorio uruguayo.

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Según Metsul, las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial ya alcanzaron anomalías compatibles con un episodio de El Niño . Los datos más recientes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) muestran temperaturas superiores a lo normal en la región clave del Pacífico central utilizada para monitorear el fenómeno.

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Los meteorólogos señalan que la atmósfera recién comienza a responder a ese calentamiento oceánico, pero estiman que hacia mediados o fines de junio el fenómeno estará plenamente establecido.

Más humedad sobre la región

El informe recuerda que durante el invierno austral disminuyen las lluvias en buena parte del centro de Brasil, lo que favorece el transporte de humedad hacia latitudes medias, entre ellas Uruguay, el centro de Argentina y el sur de Brasil.

Además, durante junio suelen ser frecuentes los sistemas meteorológicos asociados a frentes fríos, frentes cálidos y centros de baja presión que generan lluvias en el sur de Brasil y los países vecinos.

¿Habrá un invierno más lluvioso?

Metsul no proyecta, por el momento, lluvias excepcionalmente abundantes en Rio Grande do Sul durante junio, aunque advierte que la mitad norte de ese estado podría recibir mayores acumulados debido al desplazamiento de sistemas meteorológicos desde el noreste argentino y Paraguay.

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Dado que esos sistemas suelen atravesar también territorio uruguayo, la evolución de El Niño será uno de los factores a observar durante las próximas semanas para determinar si el país registra precipitaciones por encima de lo habitual durante el invierno.

Temperaturas: frío, pero sin extremos

En cuanto a las temperaturas, Metsul considera poco probable que junio sea un mes excepcionalmente frío en el sur de Brasil, como ocurrió en algunos años recientes con reiteradas jornadas bajo cero.

La consultora prevé temperaturas cercanas a los valores normales o ligeramente superiores al promedio en gran parte de la región. Sin embargo, aclara que junio sigue siendo uno de los meses más fríos del año y que las noches frías continuarán siendo frecuentes.

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Según el pronóstico, la primera mitad del mes tendría temperaturas relativamente moderadas, mientras que en la segunda quincena aumentará la probabilidad de ingresos de aire frío más intensos sobre el sur del continente.