Bono sostenible de Uruguay: ¿cómo viene el cumplimiento de las metas ambientales?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un nuevo reporte sobre el cumplimiento de las metas ambientales establecidas en el bono global en dólares indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIICC), con vencimiento final en octubre de 2034.

Ese título –emitido por Uruguay en 2022– está atado a indicadores de cambio climático y establece recompensas y penalidades, en la medida que el costo de financiamiento del gobierno puede reducirse o aumentar por sobrecumplimiento o incumplimiento de las metas ambientales prefijadas.

El primer indicador es lograr una reducción de al menos 50% en la intensidad de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por unidad real de PIB para 2025 con respecto a 1990, que es el año de referencia.

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El segundo indicador a cumplir es el mantenimiento de al menos el 100% del área de bosque nativo respecto a 2012. Esta meta también es a 2025.

Los indicadores claves

En el nuevo informe se actualiza la evolución del indicador clave de desempeño anual ligado a la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero denominado KPI-1, con registros al año 2024.

Los datos indican que en ese año el KPI-1 logró una reducción del 48% en la intensidad de las emisiones brutas agregadas de GEI por unidad de PIB real en comparación con 1990 (la referencia), según el reporte.

En comparación con 2023, el indicador mejoró en 2 puntos porcentuales. Este avance fue el resultado de una combinación de una reducción del 0,9% en las emisiones brutas absolutas de GEI y un crecimiento del 3,3% en el PIB real.

Como resultado, en el año 2024, el KPI-1 se ubicó a 2 puntos porcentuales de la meta fijada para 2025.

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Bosques nativos

Por su parte, el indicador de desempeño ligado al mantenimiento de bosques nativos (KPI-2, que se reporta cada cuatro años) se ubica en 100% con respecto a la línea de base de 2012 – en línea con la meta.

Metas y tasas de interés

El BIICC es el primer bono global indexado a indicadores de sostenibilidad que incorpora una estructura bidireccional (step-up/step-down) de la tasa dependiendo de la consecución de los objetivos establecidos.

A través de este mecanismo, la tasa de interés a pagar podría potencialmente aumentar (“step-up coupon”), si el país no cumple con sus objetivos al 2025, mantenerse constante, si el país cumple con sus objetivos de desempeño, o reducirse (“step-down coupon”), si el país sobrecumple sus objetivos ambientales para el año 2025.

En 2027 se evaluará el grado de cumplimiento de las metas preestablecidas. Cada sobrecumplimiento o no cumplimiento implica un movimiento de 15 puntos básicos en el costo de financiamiento o la tasa a pagar a los inversionistas.

Por ejemplo, si Uruguay sobrecumple las metas (reduce 52% los gases de efecto invernadero e incrementa 3% el área de bosque nativo con respecto a los años de referencia), la tasa de interés que se tiene que pagar a los inversionistas cae en 30 puntos básicos (15 por cada objetivo) desde octubre de 2027 hasta el vencimiento.

Y si queda por debajo del objetivo en las dos metas fijadas con anterioridad, la tasa de interés a pagar por el bono sube en 30 puntos básicos desde octubre de 2027 y hasta su vencimiento (2034).

El BIICC 2034 tiene un circulante de US$ 2.200 millones, tras su apertura en octubre de 2022 (US$ 1.500 millones) y la reapertura realizada en noviembre de 2023 (US$ 700 millones).