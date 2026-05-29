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Gobierno cambió el decreto y se liberarán los 89 vehículos todoterreno del Ejército que no estaban autorizados para circular

El decreto del Ministerio de Ambiente, al que accedió El Observador, agrega a los "vehículos tácticos de empleo militar" a las excepciones al reglamento de calidad del aire, y establece que deberán ser desmotorizados una vez desafectados de su uso militar

29 de mayo de 2026 18:54 hs
Así son los vehículos todoterreno que adquirió el Ejército

Así son los vehículos todoterreno que adquirió el Ejército

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, firmó un decreto para modificar el alcance de la normativa de calidad de aire que llevó a dejar fuera de circulación a los vehículos militares Agrale comprados en Brasil por el Ejército Nacional.

El texto, al que accedió El Observador, modifica el artículo 41 del Decreto N°135/021 que regula el alcance para el que rigen los valores máximos de gases y partículas que un motor o vehículo puede emitir. Hasta ahora, el citado artículo solo exceptuaba de la normativa a las aeronaves, buques y artefactos navales.

La nueva redacción añade a ese listado a los “vehículos tácticos de empleo militar”, de modo que los Agrale ya no quedan en infracción.

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El segundo artículo del nuevo decreto añade que este tipo de vehículos “deberán ser desmotorizados una vez desafectados de su uso militar y en sus funciones específicas, sin que los motores puedan ser destinados a otros usos o funciones”.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo apuntó que su incorporación a las excepciones “no implica cambios sustanciales en la reglamentación de calidad de aire, ni en la política nacional en la materia”.

El decreto fue redactado en la órbita del Ministerio de Ambiente y firmado por el ministro Edgardo Ortuño, y está a la espera de la firma del presidente Yamandú Orsi

La modificación permite que el Ejército pueda recibir y usar 84 vehículos todoterreno Agrale Marruá y cinco ambulancias compradas a través de una licitación pública realizada en febrero de 2025 por más de US$ 9 millones —a valores de 2024— durante la administración de Luis Lacalle Pou.

Por estar en infracción, las todoterreno aún no habían podido ser usadas por el Ejército, más allá de las unidades que desfilaron el 18 de Mayo por el aniversario de la Batalla de Las Piedras.

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