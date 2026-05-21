Así son los nuevos aviones B-360ER que EE.UU. enviará a Argentina

La Armada Argentina y el Departamento de Defensa de Estados Unidos sellaron un acuerdo estratégico para la incorporación de dos aeronaves Textron B-360ER MPA (Beechcraft King Air 360ER). El objetivo central de esta adquisición es fortalecer el patrullaje marítimo y el control oceánico en el Atlántico Sur.

El convenio fue firmado en la Base Aeronaval Comandante Espora por el contraalmirante Carlos Sardiello, de la Cuarta Flota estadounidense, y el almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina. La iniciativa se enmarca en la Sección 333 de la ley de asistencia militar de Washington.

Este programa, conocido como Building Partnership Capacity, permite a Estados Unidos transferir tecnología y equipamiento a fuerzas aliadas. La primera de estas aeronaves de vigilancia llegará a territorio argentino en diciembre de 2026, mientras que la segunda unidad aterrizará a mediados de 2027, según reportó Infobae .

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El modelo Beechcraft King Air 360ER MPA es una plataforma biturbohélice de nueva fabricación, diseñada específicamente para misiones prolongadas sobre el mar. Su configuración técnica le otorga una alta resistencia y capacidad de carga operativa.

Las características principales de la aeronave incluyen:

Motorización: Dos motores Pratt & Whitney Canada PT-6A-60A, cada uno con una potencia de 1.050 HP.

Dimensiones: Una longitud de 14,22 metros y una envergadura de 17,65 metros.

Velocidad y alcance: Alcanza una velocidad máxima de crucero de 561 km/h y posee un rango operativo extendido de 4.982 kilómetros.

Capacidad: Puede transportar hasta 1,2 toneladas de carga y acomodar a dos pilotos junto a 11 tripulantes o pasajeros.

Sensores y equipamiento: Cuenta con radares de vigilancia extendida, sensores diurnos y nocturnos de última generación, y enlaces electrónicos avanzados.

La función estratégica en el Atlántico Sur

La incorporación de estas plataformas aéreas responde a la necesidad de recuperar la capacidad de control sobre la Zona Económica Exclusiva argentina. La vigilancia de los espacios marítimos es vital para combatir la pesca ilegal y garantizar la seguridad oceánica.

Estos nuevos aviones operarán en conjunto con los cuatrimotores Lockheed P-3C Orion que la Armada Argentina ya comenzó a recibir. La interoperabilidad entre ambos sistemas permitirá establecer una red de monitoreo aéreo mucho más amplia y efectiva, tal como detalla el portal especializado Defensa.com.

El acuerdo bilateral no se limita a la entrega del material de vuelo. También contempla un programa de cinco años que incluye entrenamiento especializado para los pilotos y operadores navales, asegurando la correcta asimilación de esta tecnología.