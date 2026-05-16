VIDEO | Francia emite una alerta por la aparición de ciervos "borrachos": las explicaciones detrás del fenómeno

Las autoridades de Francia emitieron una advertencia poco habitual para los automovilistas de zonas rurales: extremar la precaución ante la presencia de ciervos “borrachos” que podrían aparecer en rutas y caminos con comportamientos impredecibles. La alerta fue difundida el 5 de mayo por la Gendarmería de Saône-et-Loire , en la región de Borgoña , luego de la viralización de un video donde un cérvido se mueve de manera errática, corre en círculos y termina desplomándose en el suelo.

Según explicaron las autoridades francesas, este fenómeno ocurre principalmente durante la primavera, cuando algunos animales salvajes consumen frutas fermentadas, brotes en descomposición y restos vegetales que producen etanol de forma natural. Como consecuencia, los ciervos pueden sufrir episodios de desorientación similares a una intoxicación.

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Especialistas consultados por distintos medios internacionales señalaron que la fermentación natural de frutas y vegetales genera pequeñas cantidades de alcohol. En determinadas condiciones de humedad y temperatura, esos alimentos pueden provocar alteraciones temporales en algunos animales silvestres.

La Gendarmería francesa aclaró que no existe un diagnóstico veterinario definitivo sobre el estado de los animales observados, aunque reconoció que el comportamiento detectado “puede ser compatible con la ingestión de vegetación fermentada”. También remarcaron que no se descartan otras causas, como enfermedades, lesiones o trastornos neurológicos.

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El caso generó repercusión internacional luego de que el video compartido por las autoridades mostrara a un ciervo tambaleándose y reaccionando de forma descontrolada cerca de una carretera rural. La publicación incluso incluyó una advertencia con tono humorístico: “No todos los usuarios de la carretera están sobrios”.

El riesgo para conductores en zonas rurales

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Más allá de lo llamativo de la situación, la Policía francesa advirtió que estos episodios pueden representar un verdadero peligro para quienes circulan por caminos rurales o zonas boscosas. Los animales intoxicados pueden cruzar repentinamente la calzada, detenerse en medio de la ruta o cambiar bruscamente de dirección.

Por ese motivo, las autoridades recomendaron reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y mantenerse atentos ante cualquier movimiento extraño en los márgenes de la carretera. El objetivo es disminuir el riesgo de accidentes vinculados con fauna silvestre fuera de control.