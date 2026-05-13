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El video del hombre investigado por abuso hacia adolescentes en el Prado: tiene siete denuncias desde abril

El sospechoso, de unos 50 años, fue visto en las inmediaciones de liceos y paradas de ómnibus

13 de mayo de 2026 14:48 hs
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La cartera difundió este martes una fotografía del sospechoso y solicitó colaboración a la población para identificarlo.

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De acuerdo a las denuncias, constatadas por Subrayado (Canal 10), el hombre se acercaba a adolescentes en la vía pública, principalmente en las inmediaciones de liceos y paradas de ómnibus del barrio Prado.

Según relataron las menores, en algunos casos les hacía cinchones en el pelo, les ofrecía su número de teléfono y afirmaba ser contratista de modelos. Además, señalaron que les tomaba fotografías y caminaba junto a ellas durante varias cuadras mientras conversaba.

El consignado medio accedió a una filmación registrada el lunes 27 de abril sobre las 16:45, en la que se observa al hombre caminando junto a una adolescente en la zona del Prado.

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El video del hombre buscado en el Prado junto a una adolescente

Varias menores que vieron las imágenes difundidas por la Policía indicaron que se trata de la misma persona denunciada.

Según la información policial, el sospechoso fue visto cerca del Liceo Bauzá y en el entorno de otros tres liceos de la zona, además de distintas paradas de ómnibus.

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