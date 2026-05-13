La Policía solicita colaboración para ubicar a un hombre vinculado a varios delitos sexuales en el Prado

Foto de la Policía de Montevideo y captura de video de Telemundo (Canal 12)

Foto de la Policía de Montevideo y captura de video de Telemundo (Canal 12)

El Departamento de Investigación de Delitos Sexuales de la Jefatura de Policía de Montevideo emitió una solicitud de colaboración para con el paradero de un hombre que frecuenta la zona del Prado y habría protagonizado distintos delitos sexuales contra menores de edad.

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El requerido es un hombre de aproximadamente 50 años del que no se aportaron mayores datos. En la imagen compartida por el Ministerio del Interior se lo ve usando un buzo azul, mochila negra y un corte de pelo estilo rapado a los costados.

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), el hombre es sospechoso de cometer varios delitos sexuales contra alumnas de un liceo del barrio.

En un video compartido por el consignado medio, se ve al presunto autor de los crímenes abordando a una joven en la calle.