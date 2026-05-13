Peatona fue atropellada en el Intercambiador Belloni y un policía retirado amenazó con un arma a la conductora

Una mujer resultó lesionada tras ser atropellada por un ómnibus de Coetc en la zona del Intercambiador Belloni . El episodio derivó además en la detención de un policía retirado de 72 años , que subió al vehículo y apuntó con un arma a la conductora , confirmaron fuentes de la cooperativa de transporte a El Observador.

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Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), la peatona cruzó el Intercambiador Belloni y rodeó un ómnibus de la línea 402 que se encontraba detenido .

Posteriormente, pasó por delante del vehículo y, en ese momento, la conductora avanzó e impactó contra ella . A raíz del choque, la mujer cayó al suelo y sufrió fracturas en las piernas .

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La situación fue observada por un policía retirado de 72 años que se encontraba en el lugar, quien se subió al vehículo y allí apuntó con un arma de fuego a la conductora para que no se moviera del lugar .

El episodio fue advertido por una funcionaria policial que estaba en el intercambiador e intervino logrando reducir al hombre.

Para la tenencia del arma, el septuagenario presentó una guía vencida desde 2016, informó el consignado medio. El arma incautada, una pistola calibre 9 mm, estaba cargada con 14 cartuchos y fue enviada a Policía Científica para pericias.

El hombre quedó detenido y a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 13.º turno. Ahora la Policía trabaja en esclarecer las circunstancias del accidente y del posterior episodio armado dentro del ómnibus.

Tras el incidente, la conductora del ómnibus recibió asistencia psicológica y se encuentra por esta hora en su casa, explicaron fuentes de Coetc a El Observador.

Ahora el área jurídica de la cooperativa de transporte se encuentra trabajando en el caso y analiza las medidas a tomar.