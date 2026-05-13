Peatona fue atropellada en el Intercambiador Belloni y un policía retirado amenazó con un arma a la conductora

Una mujer resultó lesionada tras ser atropellada por un ómnibus de Coetc en la zona del Intercambiador Belloni. El episodio derivó además en la detención de un policía retirado de 72 años, que subió al vehículo y apuntó con un arma a la conductora, confirmaron fuentes de la cooperativa de transporte a El Observador.
Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), la peatona cruzó el Intercambiador Belloni y rodeó un ómnibus de la línea 402 que se encontraba detenido.
Posteriormente, pasó por delante del vehículo y, en ese momento, la conductora avanzó e impactó contra ella. A raíz del choque, la mujer cayó al suelo y sufrió fracturas en las piernas.
La situación fue observada por un policía retirado de 72 años que se encontraba en el lugar, quien se subió al vehículo y allí apuntó con un arma de fuego a la conductora para que no se moviera del lugar.
El episodio fue advertido por una funcionaria policial que estaba en el intercambiador e intervino logrando reducir al hombre.
Para la tenencia del arma, el septuagenario presentó una guía vencida desde 2016, informó el consignado medio. El arma incautada, una pistola calibre 9 mm, estaba cargada con 14 cartuchos y fue enviada a Policía Científica para pericias.
El hombre quedó detenido y a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 13.º turno. Ahora la Policía trabaja en esclarecer las circunstancias del accidente y del posterior episodio armado dentro del ómnibus.
Tras el incidente, la conductora del ómnibus recibió asistencia psicológica y se encuentra por esta hora en su casa, explicaron fuentes de Coetc a El Observador.
Ahora el área jurídica de la cooperativa de transporte se encuentra trabajando en el caso y analiza las medidas a tomar.