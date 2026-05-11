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La Policía detuvo a sospechosos por los casos de un bebé asesinado en Colón y otro baleado en Malvín Norte

Uno de los casos ocurrió el 27 de abril en Colón y el otro, más reciente, el pasado 7 de mayo en Malvín Norte

11 de mayo de 2026 18:05 hs
Patrullero policial. Archivo

Patrullero policial. Archivo

CAMILO DOS SANTOS

La Policía detuvo a dos personas sospechosas de participar en dos episodios violentos que terminaron con un bebé muerto y otro herido. Se trata del caso de un bebé de 1 año que fue asesinado en Colón y el de un bebé de seis meses que recibió un balazo en la cabeza en Malvín Norte.

Los dos episodios no están vinculados y tampoco los detenidos.

Respecto al primero de los casos, que ocurrió el pasado 27 de abril, la Policía detuvo a un hombre sin antecedentes penales luego de un operativo en el barrio Conciliación, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

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