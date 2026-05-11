La Policía detuvo a sospechosos por los casos de un bebé asesinado en Colón y otro baleado en Malvín Norte

La Policía detuvo a dos personas sospechosas de participar en dos episodios violentos que terminaron con un bebé muerto y otro herido . Se trata del caso de un bebé de 1 año que fue asesinado en Colón y el de un bebé de seis meses que recibió un balazo en la cabeza en Malvín Norte .

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Los dos episodios no están vinculados y tampoco los detenidos .

Respecto al primero de los casos, que ocurrió el pasado 27 de abril , la Policía detuvo a un hombre sin antecedentes penales luego de un operativo en el barrio Conciliación , según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

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La muerte de ese bebé tuvo lugar en la esquina de Pasaje J y Bulevard Aparicio Saravia, en el barrio Colón , cuando iba en un auto junto a su padre y fueron atacados por otras personas.

El otro caso, más reciente, ocurrió el pasado 7 de mayo, cuando un bebé de seis meses resultó herido por una bala que ingresó a su casa en Malvín Norte.

El bebé estuvo en CTI, pero, según la información del ministerio, se encuentra ahora estable internado en el Hospital Pereira Rossell.

Por este caso la Policía detuvo a un hombre de 21 años con tres antecedentes penales.