"Se vienen nuevos desafíos": Diego Miranda anunció que deja de ser el relator de Tenfield y negocia su llegada a una de sus competidoras

Además de comentar el triunfo de Nacional sobre Cerro por 4-0 de este domingo en el Gran Parque Central, Diego Miranda (relator y periodista de Tenfield) anunció su despedida de la empresa , tras quince años. Miranda se despidió al aire de sus compañeros de equipo y agradeció el tiempo compartido, además de anticipar que se vienen "nuevos desafíos" para él.

Miranda, que además se desempeña en Punto Penal de Canal 10 y es parte del equipo de la radio Carve Deportiva, publicó este domingo un mensaje de despedida en sus redes. Según supo El Observador, Miranda está negociando su incorporación al equipo de deportes de DirecTV.

"Acabo de cerrar mi etapa en Tenfield. Me voy en excelentes términos con la empresa que me abrió las puertas en 2011, me dio la posibilidad de relatar fútbol en televisión y me ayudó a crecer en los medios de comunicación", escribió el periodista.

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Acabo de cerrar mi etapa en Tenfield. Me voy en excelentes términos con la empresa que me abrió las puertas en 2011, me dio la posibilidad de relatar fútbol en televisión y me ayudó a crecer en los medios de comunicación. Estaré siempre agradecido a las autoridades y a mis… pic.twitter.com/8ixwqWzmfz

"Estaré siempre agradecido a las autoridades y a mis grandes compañeros por el camino transitado durante 15 años. Se vienen nuevos desafíos", agregó.

Por otro lado, al final del partido Miranda se expresó en la misma línea, y agregó: "todo lo que he podido construir, grande, chico o mediano en televisión, fue gracias al impulso que me dieron acá, durante todos estos años".

"Acá hay también grandes compañeros, los que salen en cámara y los que están atrás merecen el agradecimiento, y por último, al público. Que en consonancia o discrepancia, en el acierto o en el error, porque el fútbol es un tema debatible, gracias por estar del otro lado", cerró.