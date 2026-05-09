"Cambio de mando" en Polémica en el bar: así fue la despedida al aire del Colo Gianarelli y el regreso de Jorge Piñeyrúa

El programa de este viernes de Polémica en el bar estuvo marcado por la despedida de su actual conductor, Eduardo "Colo" Gianarelli, que se despidió del ciclo luego de un año al frente para pasar a ocupar ese rol en la primera versión uruguaya de Gran Hermano.
Gianarelli, que asumirá ese rol cuando el reality show comience en octubre, se despidió estas semanas de los programas en los que trabajaba en Canal 10, La mañana en casa (donde fue reemplazado por Christian Font), y ahora también de Polémica, donde su lugar fue tomado por Jorge Piñeyrúa, que ya fue conductor del programa de debate en su primera etapa, entre 2020 y 2024. Entre él y Gianarelli, fue Patricia Madrid quien estuvo al frente del ciclo.
La ceremonia de "traspaso de mando" entre Gianarelli y Jorge Piñeyrúa
Hacia el final del programa, Piñeyrúa ingreso al estudio portando una banda presidencial, para una ceremonia de cambio de mando entre conductores. La producción del programa le regaló a Gianarelli una taza de café con el logo del programa, que el ahora exconductor recibió con una carcajada de sorpresa.
"Le pusieron tremendo misterio al regalo y era una tacita con un plato. Lo importante es lo sentimental", bromeó Piñeyrúa.
"Compañeros, vamo' arriba Polémica, yo me voy", dijo por su parte Gianarelli antes de saludar a sus colegas. Una de las despedidas más emotivas estuvo a cargo de Julio Ríos, que le dijo "estoy muy agradecido por haberte podido conocer más de cerca. No solo lo hiciste muy bien, sino que además pude conocer a un gran ser humano", comentó el periodista deportivo.
Gianarelli tuvo un último paso de comedia, al volver a entrar al estudio pocos segundos después de haber salido por la puerta que simula la entrada al bar, para preguntar "si estaba todo bien".
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