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"Cambio de mando" en Polémica en el bar: así fue la despedida al aire del Colo Gianarelli y el regreso de Jorge Piñeyrúa

Este viernes fue el último programa como conductor de Polémica en el Bar de Eduardo "Colo" Gianarelli, y sus compañero lo despdideron con un peculiar regalo

9 de mayo de 2026 8:57 hs
El traspaso en Polémica en el Bar

El "traspaso" en Polémica en el Bar

El programa de este viernes de Polémica en el bar estuvo marcado por la despedida de su actual conductor, Eduardo "Colo" Gianarelli, que se despidió del ciclo luego de un año al frente para pasar a ocupar ese rol en la primera versión uruguaya de Gran Hermano.

La ceremonia de "traspaso de mando" entre Gianarelli y Jorge Piñeyrúa

Hacia el final del programa, Piñeyrúa ingreso al estudio portando una banda presidencial, para una ceremonia de cambio de mando entre conductores. La producción del programa le regaló a Gianarelli una taza de café con el logo del programa, que el ahora exconductor recibió con una carcajada de sorpresa.

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"Le pusieron tremendo misterio al regalo y era una tacita con un plato. Lo importante es lo sentimental", bromeó Piñeyrúa.

"Compañeros, vamo' arriba Polémica, yo me voy", dijo por su parte Gianarelli antes de saludar a sus colegas. Una de las despedidas más emotivas estuvo a cargo de Julio Ríos, que le dijo "estoy muy agradecido por haberte podido conocer más de cerca. No solo lo hiciste muy bien, sino que además pude conocer a un gran ser humano", comentó el periodista deportivo.

Gianarelli tuvo un último paso de comedia, al volver a entrar al estudio pocos segundos después de haber salido por la puerta que simula la entrada al bar, para preguntar "si estaba todo bien".

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