David Bisbal vuelve a Uruguay: los detalles del show y dónde sacar las entradas

David Bisbal tiene un nuevo disco: Eternos . El cantante español anunció a través de sus rede sociales el inicio de una nueva etapa, en la que ya anunció una gira por España. Y también vendrá a Uruguay como parte de su gira por Latinoamérica y Estados Unidos.

Bisbal regresará a Montevideo el próximo 17 de octubre con un show en el Antel Arena .

Las entradas estarán disponibles el miércoles 13 de mayo a las 10:00, a través de la plataforma Tickantel . Los tickets, que se podrán adquirir sin necesidad de acceder a una preventa, tendrán precios que irán desde $2400 hasta $8000 .

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El intérprete oriundo de Almería de 46 años volverá a encontrarse con Montevideo luego de tres años. La última vez que Bisbal cantó en Uruguay lo hizo también en el Antel Arena, pero en aquella ocasión fue en el marco de una gira de celebración de sus veinte años de trayectoria artística.

Este jueves el artista compartió la tapa del Eternos, el nuevo disco que lanzará poco antes de llegar a Uruguay, el próximo 2 de octubre.

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"Han sido meses de muchísimo trabajo, de emoción, de búsqueda y de aprendizaje. Un disco hecho con calma, con respeto por la música. Durante todo este tiempo iremos descubriendo muchas sorpresas, muchas historias y muchos momentos que forman parte de este viaje tan importante para mí. Tengo muchísimas ganas de que lo escuchéis entero", ha expresado en su post de Instagram.

El primer adelanto de su nuevo trabajo discográfico salió hace algunos días. Una versión de Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto, como un homenaje a una canción que –señaló– será el "comienzo de todo".

"Ojalá lo sintáis tanto como yo los que crecisteis con estas canciones y también quienes las vais a descubrir por primera vez", expresó el artista junto al lanzamiento de un videoclip grabado en el Palacio Real de Aranjuez.