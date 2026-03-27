¿Dónde se podrá ver el Mundial 2026 por televisión y streaming? Una guía de las opciones disponibles y cuántos partidos tiene cada una

El Mundial 2026 se avecina. El próximo 11 de junio comenzará el torneo más importante del fútbol de selecciones, que por primera vez se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Por primera vez también el torneo tendrá 48 equipos participantes, lo que incrementa la cantidad de partidos a disputarse para un total de 104 encuentros.

¿Dónde se podrán ver esos partidos desde Uruguay? A menos de tres meses del inicio de la competencia, ya hay un panorama más claro de opciones para seguir la Copa del Mundo a través de la televisión abierta, el cable y las plataformas de streaming.

Por otro lado, la FIFA y YouTube anunciaron un acuerdo que permitirá por primera vez en la historia del torneo , que los socios de medios oficiales (es decir los dueños de los derechos) podrán transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada partido en sus canales de YouTube. Hasta ahora, esa posibilidad no existía en la competición.

El trabajoso triunfo de Chile, de atrás, contra Cabo Verde, el rival de Uruguay en el Mundial 2026 del que menos se conocen datos

El acuerdo también habilita a los socios de medios a transmitir partidos completos —un número selecto, según el comunicado— en sus canales de la plataforma. Además, podrán publicar resúmenes extendidos, imágenes detrás de escena, Shorts y contenido de video bajo demanda.

Por el momento no trascendió si algunos de los tenedores de derechos en Uruguay (Canal 5, Antel TV y Directv) emitirán partidos por Youtube.

Las opciones para ver el Mundial 2026 y cuantos partidos ofrece cada una

A diferencia de lo que sucedió históricamente, y por primera vez en esta edición del Mundial, el canal abierto que transmitirá la Copa del Mundo será Canal 5. El canal público anunció en diciembre de 2025 que será el que emita en exclusiva parte del torneo, en el marco de una estrategia que también incluyó las emisiones de los Juegos Olímpicos de 2024 (y que se repetirá en 2028), así como distintos partidos amistosos de la Selección uruguaya de fútbol.

En ese momento, la directora de los Medios Públicos, Érika Hoffmann, señaló que Canal 5 adquirió los derechos de transmisión de 32 de los 104 partidos del Mundial, poco más de un tercio de la competencia. La compra incluye la transmisión del partido inaugural entre México y Sudáfrica, las semifinales, la final y todos los encuentros de la selección uruguaya, que integra el grupo H y enfrentará a Arabia Saudita, Cabo Verde y España, en ese orden.

Además de salir por televisión abierta, las transmisiones de Canal 5 también se podrán ver a través de los cables que cuentan con la señal estatal en su grilla, y por streaming (incluyendo dispositivos móviles) a través de la plataforma Antel TV.

Eso se debe a un acuerdo entre los Medios públicos y la empresa estatal de telecomunicaciones, Antel, que será coproductora de las transmisiones.

Por su parte, DirecTV y su plataforma de streaming, DGO, emitirán el Mundial de forma íntegra. Los 104 partidos del torneo se podrán seguir a través de los canales deportivos de la empresa y de la plataforma, que también puede contratarse de forma independiente o a través de planes de internet o de streaming de Antel.