Canal 5 y Antel confirmaron que tendrán "en exclusiva" el Mundial de Fútbol 2026: cuántos partidos televisarán y cuál es la inversión

El próximo año será la primera vez que la televisión pública uruguaya transmitirá el Mundial de Fútbol. El encuentro deportivo, a disputarse en México, Canadá y Estados Unidos, se verá en las casas de los uruguayos través de la señal abierta de Canal 5 , así como de su canal de cable y los dispositivos móviles lo podrán reproducir a través por la plataforma Antel TV .

Tal como adelantó El Observador , este miércoles se anunciaron los detalles del acuerdo en una conferencia en la Torre de las Telecomunicaciones, la que participaron la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el presidente de Antel, Alejandro Paz; y la directora del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Erika Hoffmann.

"Este es un día histórico para los Medios Públicos y para todo el Uruguay. Hace meses que estamos trabajando en esto que se consolida hoy. Tenemos la enorme alegría de anunciar que Canal 5 transmitirá el Mundial de manera gratuita para todo el país" , anunció Hoffman.

La presidenta de Canal 5 destacó que será "la primera vez en la historia de Uruguay" que un mundial se emita de forma "gratuita y exclusiva en televisión abierta".

El próximo viernes, entre las 13:00 y las 16:00, el canal transmitirá también el sorteo del fixture del mundial.

Luego del anuncio el ministro de Educación y Cultura fue consultado sobre el monto del acuerdo. "Va a tener un costo aproximado de unos US$4 millones. Que es a través de la inversión que hacen las distintas empresas públicas en competencia y otras empresas privadas que normalmente publicitan en campeonatos del mundo", dijo Mahía.

El ministro señaló que los entes públicos suelen "invertir" en transmisiones privadas de eventos deportivos y señaló: "En este caso tomamos la opción de que esa inversión que se hace habitualmente en medios privados se haga también en medios públicos y que esto suponga un acceso gratuito".

En el mismo sentido se expresó directora del canal público durante la conferencia cuando señaló que este sería el primer paso hacia "una gestión comercial de Canal 5 y de los Medios Públicos para financiar un porcentaje de su programación" y señaló que tendrá el apoyo comercial de empresas públicas como el Banco República y UTE.

Mundial 2026: los partidos que se verán en televisión abierta

Hoffmann señaló que Canal 5 adquirió los derechos de transmisión de 32 de los 104 partidos del Mundial. La compra incluye la transmisión del partido inaugural, las semifinales, la final y todos los encuentros de la selección uruguaya.

"El resto a a elegir dependiendo de cómo queden sorteados los grupos, cómo nos vaya yendo, quiénes se vayan enfrentando y de la continuidad que queremos darle a la transmisión de los partidos", señaló.

Las transmisiones se llevarán a cabo gracias a un acuerdo de co-produccion entre Canal 5 y Antel, a través de Antel TV, para la realización y producción de las emisiones. Además, el centro de producción se va a instalar en el Centro de Desarrollo de Contenidos y Laboratorio de Televisión Digital de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Industria. Según señaló Hoffmann, los equipos técnicos, periodísticos y de producción serán los trabajadores de Canal 5.

20250410 Fachada del Canal 5, Medios Públicos. Foto: Inés Guimaraens

Además, en 2028 Canal 5 volverá a transmitir los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en Los Ángeles así como lo hizo con los de París en 2024.

En entrevista con El Observador en mayo de este año, la directora de Canal 5 había confirmado el interés de la señal en transmitir la competencia que el año que viene se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Hoffmann había dicho que "no sería imposible" ir por el Mundial, al tiempo que la posibilidad "estaba sobre la mesa". La señal ya se ha encargado de la transmisión de otros partidos de la selección uruguaya,