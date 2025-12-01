Shakira en el Centenario: a qué hora se abren las puertas, qué podés llevar y qué no, y todo lo que tenés que saber
Este miércoles y jueves se presenta Shakira ante cien mil personas en dos shows que dará en el Centenario
1 de diciembre 2025 - 16:58hs
Kevin Mazur
Faltan poco menos de 48 horas para los shows de Shakira en el Estadio Centenario, la visita musical internacional más importante del año en Uruguay. Este miércoles 3 de diciembre a las 21 horas, la cantante colombiana se presentará ante (las primeras) 50 mil personas y dará comienzo a su versión uruguaya de la gira Las mujeres ya no lloran, que tendrá dos fechas.
En ese sentido, desde la productora AM se comunicaron algunas consideraciones que quienes asistan al show deberán tener en cuenta, como por ejemplo las cosas que se permiten entrar al estadio, cuándo se abren las puertas y a qué hora comienza a tocar la artista telonera, la uruguaya Meri Deal.
A qué hora abren las puertas del Centenario
El Estadio Centenario abrirá sus puertas al público a partir de las 17 horas, ambos días. Meri Deal, la cantante uruguaya que abrirá los shows, comenzará a tocar a las 20 horas.
Los accesos al estadio, además, se estipulan de la siguiente manera:
Qué objetos se permiten y cuáles no
Según la productora, quienes asistan al show podrán entrar bolsos, riñoneras y mochilas chicas, botellas de agua de hasta 600 ml, celulares, tapones de oído, pilots con capucha, largavistas, cámaras pequeñas, maquillaje, medicamentos bajo receta médica, chicles, baterías recargables, termo y mate, sombreros y productos femeninos.
Por otro lado, no se permiten los siguiente elementos: