Escuela del Estadio Centenario cerrará dos días por show de Shakira: alumnos tendrán clase virtual y retirarán viandas

Los alumnos de la escuela ubicada en el Estadio Centenario no tendrán clases presenciales el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, días en que Shakira brindará sus shows en esta locación.

La Escuela N° 100 Héctor Fígoli está ubicada debajo de la tribuna Olímpica y cuenta con más de 200 estudiantes que los días en que la cantante colombiana presente su espectáculo tendrán clases virtuales , según confirmó la inspectora técnica Liliana Pereira a El Observador.

Esos días las familias podrán retirar las viandas en la Escuela N° 120 Manuel Belgrano , que es de tiempo completo y que se ubica a menos de un kilómetro del centro educativo del Estadio Centenario, entre las calles Comodoro Coe y la Avenida Luis Alberto de Herrera .

Familiares de los niños manifestaron que entienden "la resolución de Primaria por la seguridad de los niños", pero que "la virtualidad a una semana de terminar las clases no sería lo más deseable" .

A su vez, Marcelo Piñeiro, uno de los padres de los alumnos también denunció las condiciones en los que se encuentra la Escuela N° 100. "Se sigue cayendo revoque, la semana pasada cayó orina desde uno de los baños del estadio en una clase y se tuvo que suspender. Desde Primaria nadie vino a resolver esas cosas", dijo este padre en diálogo con Arriba Gente de Canal 10.

"Esa celeridad que se tuvo hoy para cerrar la escuela (por el show de Shakira), la queremos para resolver los problemas cotidianos", sentenció Piñeiro. Otro de los padres recordó que también son difíciles los días en que coinciden los partidos en el Centenario y las clases en la escuela, debido a que tiene que recoger a sus hijos por medidas de seguridad.

El escenario para el show de Shakira, como es habitual en los espectáculos de esta escala, se está armando contra la tribuna América, mientras que el público se distribuirá entre las tribunas Ámsterdam, Colombes y Olímpica, así como sobre el campo del Centenario.

Entre los dos shows habrá unas 100.000 personas, una cifra récord para la primera vez que un artista llena en dos ocasiones el recinto.