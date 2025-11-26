La emotiva reacción de Meri Deal tras enterarse que abrirá los shows de Shakira en el Centenario: "Desde los 6 años fue mi referente"

"Me tiemblan las manos mientras escribo esto, siento una emoción tan grande que no me entra en el pecho", escribió la cantante uruguaya Meri Deal en la publicación en la que anunció que será la encargada de abrir los dos shows de Shakira en el Estadio Centenario .

La emotiva reacción de la artista recibió mensajes y buenos deseos de sus seguidores, a quienes les contó que todavía no termina de "procesar la noticia" y les dijo cuánto ha influido la cantante colombiana en su formación profesional.

" Desde que tengo 6 años, Shakira fue mi referente. Su disco fue el primero que me regalaron en la vida, y juro que me lo quemé escuchándolo una y otra vez. Me acuerdo de mi, chiquita, cantando arriba de la mesa con un cepillo de micrófono, soñando con escenarios que ni sabía si algún día iban a llegar. Y hoy les cuento algo que esa niña jamás se hubiera animado a decir en voz alta: Voy a abrirle el show a Shakira en Uruguay", recordó en la publicación, donde incluyó además una serie de fotos de su infancia y de su carrera artística.

Shakira regresa a Montevideo 25 años después de su primer y único show en la capital . Y lo hará con dos fechas que rompieron un récord de venta de entradas. La cantante de Inevitable y Ciega, sordomuda se presentará en el Estadio Centenario el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre ante más de cien mil personas que también verán a la uruguaya interpretar algunas de las canciones de su repertorio.

La artista uruguaya radicada en México mantiene desde hace algunos años una carrera solista en ascenso, luego de haber sido la vocalista y figura de Toco para Vos, una de las bandas de cumbia pop que tuvo más éxito durante el momento de auge del género.

Además, Deal ya tocó como telonera en las visitas de Ed Sheeran, Luis Miguel o Emilia Mernes entre otros artistas, y hará lo propio en el marco de la gira Las mujeres ya no lloran.

"Siento que vengo manifestando esto desde siempre, desde ese primer día en el que la escuché y dije 'yo quiero hacer esto, yo quiero vivir de la música'. Y ahora, acá estoy. Con este sueño hecho realidad. Para mí es un honor enorme. Un antes y un después", sostuvo la cantante y prometió dar lo mejor de sí sobre el escenario "y un poquito más".

Para cerrar, la cantante agradeció a sus seguidores y a la artista colombiana: Gracias Shakira por esta oportunidad tan grande y por tu generosidad de siempre con las mujeres".