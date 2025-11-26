Tigo anunció reestructura y reducción de personal en Movistar Uruguay

A poco más de un mes de desembarcar en Uruguay y adquirir Movistar, Tigo anunció una reestructura empresarial que incluye despidos de personal.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En una comunicación interna, a la que accedió El Observador, la empresa comunicó que desarrolla una “serie de cambios estratégicos” para poder adaptarse al actual contexto del sector de las telecomunicaciones y prepararse para una nueva etapa.

“Estos cambios incluyen una reestructuración organizacional que implica una reducción en nuestra fuerza laboral, una decisión difícil, pero necesaria para asegurar la viabilidad y la competitividad de Tigo Uruguay a largo plazo” , indica el texto.

Petróleo en Uruguay: el avance de YPF, el pozo de APA y la posición del Estado como "veedor de la ciudadanía"

PROPUESTA DEL PIT-CNT Oddone sobre impuesto del 1% a los más ricos: "No forma parte de las prioridades ni las ideas que el gobierno quiere impulsar"

“Sabemos que estas decisiones tienen un impacto en las personas y por eso queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por el aporte de quienes se ven afectados. Esta medida se está llevando adelante cumpliendo con la legislación laboral vigente y con un profundo respeto por las personas ”, añade.

En la comunicación, la empresa plantea que la decisión está alineada a una visión de largo plazo y el plan de inversiones orientados a seguir siendo una impulsora de conectividad e inclusión digital.

Tigo llegó a Uruguay a principios de octubre pasado para quedarse con el 100% de Telefónica Móviles del Uruguay (Movistar).