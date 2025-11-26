Dólar
/ Economía y Empresas / Tigo

Tigo anunció reestructura y reducción de personal en Movistar Uruguay

La compañía indicó que la medida forma parte de una serie de cambios estratégicos para asegurar su viabilidad y competitividad

26 de noviembre 2025 - 18:58hs
En una comunicación interna, a la que accedió El Observador, la empresa comunicó que desarrolla una “serie de cambios estratégicos” para poder adaptarse al actual contexto del sector de las telecomunicaciones y prepararse para una nueva etapa.

“Estos cambios incluyen una reestructuración organizacional que implica una reducción en nuestra fuerza laboral, una decisión difícil, pero necesaria para asegurar la viabilidad y la competitividad de Tigo Uruguay a largo plazo”, indica el texto.

“Sabemos que estas decisiones tienen un impacto en las personas y por eso queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por el aporte de quienes se ven afectados. Esta medida se está llevando adelante cumpliendo con la legislación laboral vigente y con un profundo respeto por las personas”, añade.

En la comunicación, la empresa plantea que la decisión está alineada a una visión de largo plazo y el plan de inversiones orientados a seguir siendo una impulsora de conectividad e inclusión digital.

Tigo llegó a Uruguay a principios de octubre pasado para quedarse con el 100% de Telefónica Móviles del Uruguay (Movistar).

