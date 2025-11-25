Dólar
/ Economía y Empresas / EMPRESAS

Gigante cripto Tether confirmó al Ministerio de Trabajo cese de operaciones en Uruguay y despido de 30 trabajadores

La decisión fue reafirmada en una reunión mantenida este martes en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra); la empresa había alegado en setiembre que los altos costos de energía eran un factor determinante para la salida

25 de noviembre 2025 - 21:57hs
Foto: Easy Peasy AI

La empresa Tether Holdings Ltd., reconocida como uno de los actores más relevantes a nivel mundial en el ecosistema de activos digitales, confirmó a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el cese de sus operaciones en Uruguay, así como el despido de 30 trabajadores de los 38 que tenía en plantilla.

Así lo confirmaron fuentes de la cartera a El Observador, luego de una reunión que se produjo este martes en la sede de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

La decisión de la empresa había trascendido en setiembre, cuando El Observador dio cuenta de que la resolución se debía a los elevados costos de energía en el país y a la falta de un marco tarifario competitivo que entendían no acompañaba la magnitud de la inversión en el país. Así lo habían transmitido en su momento las fuentes de la multinacional consultadas.

Desde su llegada a Uruguay, Tether había proyectado inversiones por USD 500 millones, que incluían la construcción de tres Centros de Procesamiento de Datos en los departamentos de Florida y Tacuarembó, con una demanda estimada de 165 MW, además de un Parque de Generación Eólica y Fotovoltaica de 300 MW. De esa cifra total, se ejecutaron más de USD 100 millones, y otros USD 50 millones estaban destinados a infraestructura que pasaría a ser propiedad de UTE y del Sistema Interconectado Nacional.

La compañía advirtió que la continuidad de sus proyectos se volvió inviable económicamente bajo las condiciones actuales. El modelo contractual y los costos de peajes de 31,5 kV aplicados en Florida incrementaron los costos operativos, a pesar de que Tether solicitó en varias ocasiones, desde noviembre de 2023, un esquema tarifario más competitivo. Entre las alternativas planteadas, la empresa sugirió migrar a peajes de 150 kV y modificar el contrato de compra de energía, una solución que habría implicado beneficios económicos para UTE y evitado obras innecesarias.

Temas:

Tether Uruguay Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

