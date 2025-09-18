UTE cortó servicio de energía eléctrica a Tether por deuda millonaria

UTE mantiene cortado el servicio de energía eléctrica de la empresa de blockchain Tether desde el 25 de julio pasado, según informó el semanario Búsqueda este jueves.
La nota explica que por medio de su filiar Microfin, Tether estaba negociando con la empresa estatal las condiciones de una eventual nueva instalación, para la cual planteó desarrollar una inversión millonaria y pidió una reducción de la tarifa que paga.
Y que en ese marco de negociación, Tether dejó de pagar la factura en mayo, que tenía un consumo de alrededor de US$ 2 millones al mes.
El ente cortó el servicio en julio, cuando la deuda superó el monto de la garantía entregado por la compañía con operaciones en Flores y Florida.
En total, debe US$ 4,8 millones sin contar multas y recargos, según publicó el semanario en base a fuentes del ente.
La compañía de criptomonedas tiene como uno de sus directivos al ex senador nacionalista Juan Sartori