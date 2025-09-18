Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Viernes:
Mín  15°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / INDUSTRIA

UTE cortó servicio de energía eléctrica a Tether por deuda millonaria

La empresa de criptomonedas que tiene a Juan Sartori como directivo busca renegociar su tarifa con UTE

18 de septiembre 2025 - 13:09hs
Funcionarios de cuadrilla.

Funcionarios de cuadrilla.

UTE

UTE mantiene cortado el servicio de energía eléctrica de la empresa de blockchain Tether desde el 25 de julio pasado, según informó el semanario Búsqueda este jueves.

La nota explica que por medio de su filiar Microfin, Tether estaba negociando con la empresa estatal las condiciones de una eventual nueva instalación, para la cual planteó desarrollar una inversión millonaria y pidió una reducción de la tarifa que paga.

Y que en ese marco de negociación, Tether dejó de pagar la factura en mayo, que tenía un consumo de alrededor de US$ 2 millones al mes.

Más noticias
Central de UTE en Punta del Tigre.
EMPRESAS PÚBLICAS

UTE registró ganancias por US$ 170 millones en primer semestre de 2025

ute adjudico construccion de parque solar en cerro largo y sera el tercero de su propiedad
ENERGÍAS RENOVABLES

UTE adjudicó construcción de parque solar en Cerro Largo y será el tercero de su propiedad

El ente cortó el servicio en julio, cuando la deuda superó el monto de la garantía entregado por la compañía con operaciones en Flores y Florida.

En total, debe US$ 4,8 millones sin contar multas y recargos, según publicó el semanario en base a fuentes del ente.

La compañía de criptomonedas tiene como uno de sus directivos al ex senador nacionalista Juan Sartori

Temas:

UTE

Seguí leyendo

Las más leídas

El meteorólogo advirtió por inclemencias severas
CLIMA

Meteorólogo confirma la llegada de ciclón extratropical y advierte que "es grave" por las condiciones actuales: qué esperar

Astesiano mira un repuesto dañado de un camión en un desarmadero de Pando
CRÓNICA

Un día con Astesiano, a un año de salir de prisión: los US$ 160 mil que cobró por una serie "para Netflix" y "la piña" que le hubiese pegado a Lacalle Pou

Hoy se despiden: exitosa banda uruguaya anunció la desvinculación de sus cantantes y sorprendió a sus seguidores
SI NO SABÍAS, YA SABÉS

"Hoy se despiden": exitosa banda uruguaya anunció la desvinculación de sus cantantes y sorprendió a sus seguidores

Cinco cosas que no sabías de Julia Paternain, la uruguaya que ganó el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

Cinco cosas que no sabías de Julia Paternain, la uruguaya que ganó el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos