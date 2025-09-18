Jefatura de Rivera anunció que no brindará el servicio 222 de la Policía desde octubre por deuda de casi $ 10 millones de la Intendencia

La Jefatura de Policía de Rivera anunció que desde octubre no brindará el servicio 222 , de vigilancia especial, para la Intendencia de ese departamento, debido a una deuda de casi $ 10 millones de pesos de la comuna por el pago de esos servicios.

Germán Suárez , jefe de Policía de Rivera, indicó en un comunicado difundido por el periodista Eduardo Preve que su Jefatura brinda servicios de vigilancia policial en la Terminal Turística, la Terminal de Ómnibus y la Cantera de la Intendencia de Rivera, así como colabora con la División de Inspección General de Tránsito del gobierno departamental.

El jerarca explicó que después de que se paralizara el pago de este servicio a los policías que se abocan a estas tareas "por falta de recursos" en la Unidad Ejecutora, este miércoles se logró llegar a los fondos necesarios para pagar "todos los servicios prestados" del 222 de este mes gracias a "una transposición de fondos realizada por el Ministerio del Interior a la Jefatura de Policía de Rivera".

POLICIAL Desbarataron a una banda extranjera que realizaba préstamos gota a gota: hay 17 detenidos y se incautaron casi $ 750.000

FATAL Un motociclista de 19 años murió y una adolescente de 16 está grave tras intentar escapar de la Policía en Rivera

Además, se pudo concretar la liquidación correspondiente a agosto gracias a "las liquidadoras del Ministerio del Interior y mediante una transposición de valores" , algo que "no hubiere sido imposible hacerlo con fondos propios".

No obstante, Suárez marcó que la Intendencia tiene una deuda con la Policía por estos servicios que asciende a $ 9.845.446, realidad que "generó incertidumbre respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos con los funcionarios policiales que desempeñan y cumplen dichos servicios".

Además, el jefe entiende esto podría "comprometer seriamente los pagos de los meses venideros, hasta tanto se regularice la deuda mencionada".

Por todo esto, Suárez anunció que mantendrá los servicios del 222 "únicamente" hasta el final de setiembre, y advirtió que "su continuidad" quedará "sujeta a que la Intendencia salde las obligaciones pendientes y se formalicen nuevamente los contratos correspondientes".