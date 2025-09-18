Gonzalo Trabal, presidente de CAFO, explicó las obras que harán en la cancha del Estadio Centenario, cómo estará para el recital de Shakira y si afectará la final de la Supercopa 2026

Gonzalo Trabal , presidente de CAFO (Comisión administradora del Field Oficial) del Estadio Centenario , habló sobre las obras que realizarán en el campo de juego, el trabajo específico y el inconveniente que podría generar.

"La situación es que este año que avanza, en el verano y en el otoño, tuvimos problemas con la cancha y que por suerte se pudo revertir porque el pasto que domina los meses de verano y otoño, tuvo problemas biológicos y tuvimos un hueco que no dio el tiempo de suplirlo con pasto de invierno que es lo que predomina en el estadio hoy. La cancha ahora está muy linda, está bárbara pero es invernal. Lo que no nos puede pasar es que falle de nuevo el pasto de verano. Lo que es seguro, a fines de noviembre y diciembre, la cancha se la va a intervenir ", dijo en diálogo con el programa 100% Deporte de Sport 890.

"Ayer lo tratamos en comisión y lo estamos tratando con profesionales porque esa intervención puede ser de distinto grado. Seguro hay que intervenir, pero eso puede ser más o menos agresivo. Desde el punto de vista técnico y biológico, lo ideal sería hacer la intervención más agresiva que eso implicaría más tiempo con el estadio cerrado, hasta después de los recitales de febrero ", detalló.

Sobre el trabajo específico que se va a realizar, explicó: "Básicamente, varias aplicaciones de herbicida muy fuertes, matar todo. Incluso, antes del recital de Shakira (los días 3 y 4 de diciembre), cuando llegue el recital ya la cancha no va a existir. Se le retiran los primeros centímetros, no es que se baje el nivel de la cancha, sino que se retiran los primeros centímetros donde se acumula el exceso de materia orgánica y demás, y después se hace una resiembra y se completa con arena la cancha y tendremos una cancha que arrancará de cero, pero sin bajar el nivel del campo y sin tocar el sistema de riego. Sería una inversión de US$ 35.000 a US$ 40.000".

"También estamos poniendo en la balanza un eventual lucro cesante, porque todos oímos que Nacional y Peñarol tienen pensando intervenir sus estadios y eso claramente va a traer aparejado la posibilidad de que los partidos se jueguen en el estadio, y si yo lo tengo cerrado no voy a poder recibir esos partidos. A nosotros nos interesa que los partidos se jueguen en el estadio lo más posible porque vivimos de eso, entonces estamos un poco a la espera de lo que va a suceder".

"Tenemos la final de la Supercopa que sería en enero y que puede ser un clásico, entonces como que nos duele un poco no poder ofrecer el estadio para un partido de esos. Si hace una intervención más suave y menos agresiva, por ahí para mediados de enero la cancha ya está pronta".

La Finalissima en el Estadio Centenario

En otra línea, en las últimas semanas surgió la información de que la final entre Argentina y España por la Finalissima de FIFA se podría jugar en el estadio Centenario y dijo: "Yo no te puedo decir que este descartado, lo que te puedo decir es que no estamos avisados eventualmente que eso puede pasar. Por ahora no está en agenda".

Ese partido se jugará entre el 26 y 31 de marzo.