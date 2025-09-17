Nacional pagó más que Peñarol por multas por la indisciplina de sus parciales en esta temporada en la Liga AUF Uruguaya

Nacional y Peñarol acumulan multas por más de $ 1 millón en lo que va de esta temporada en la Liga AUF Uruguaya. Los incidentes generados por el mal comportamiento de los hinchas le generaron a los grandes del fútbol uruguayos multas en más de una oportunidad en lo que va de la temporada.

Nacional sufrió dos multas en lo que va del año, aunque solo una fue generada por sus hinchas.

La misma se dio por los incidentes acaecidos en la final de la Supercopa Uruguaya donde la barra lanzó una bengala que se estrelló contra la torre de la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario y además encendieron bengalas, tiraron pirotecnia y desplegaron un montón de banderas robadas.

Eso le costó a Nacional una multa de 250 unidades reajustables que al valor de febrero equivalió a $ 436.062 .

En su siguiente castigo, que se dio porque los hinchas lanzaron una petaca y un encendedor contra jugadores de Peñarol en el clásico del Torneo Apertura jugado en el Gran Parque Central, Nacional fue castigado con un partido a puertas cerradas, el cual jugó contra River Plate en el estadio Luis Franzini (porque el Parque se paró para hacer arreglos a nivel de campo de juego).

Adicionalmente, Nacional recibió una multa de 5 UR por una violación al Manual de Competiciones donde se cometió una irregularidad con la hora de inicio del partido.

Eso le costó al club $ 8.736, pero ahí los hinchas nada tuvieron que ver.

La siguiente sanción fue la más grave que se aplicó no solo en la temporada sino en los últimos años en el fútbol uruguayo.

Dicha sanción se debió a los graves incidentes que generó la barra de Nacional en el clásico de la final del Torneo Intermedio, donde un barra lanzó una bengala náutica al corazón de la Tribuna América y la misma impactó a un funcionario policial generándole lesiones graves e irreversibles.

Nacional fue castigado con cuatro partidos a puertas cerradas y una quita de tres puntos.

En lo que va del año Nacional ha pagado por multas a nivel local $ 444.798.

Ese monto se puede ver incrementado por el hecho de violencia que volvió a generar la barra de Nacional lanzando una petaca al campo de juego en el partido contra Plaza Colonia de la Copa AUF Uruguay.

El caso fue instruido por la Comisión Disciplinaria que entiende en los casos de la Copa.

Las multas que recibió Peñarol en la Liga AUF Uruguaya 2025

En el clásico de la final de la Supercopa Uruguaya, la barra de Peñarol también generó incidentes: encendieron pirotecnia, mostraron banderas robadas del tradicional adversario y lanzaron una bengala que cayó al campo de juego pasando muy cerca de su propio golero y de un jugador de Nacional.

El club fue sancionado con un partido a puertas cerradas que cumplió contra Boston River, en la tercera fecha del Torneo Apertura.

En la final del Torneo Intermedio, hinchas de Peñarol agredieron a un funcionario policial y también lanzaron una bengala contra la Tribuna Colombes, la cual no impactó a ningún hincha.

Peñarol fue multado con 120 UR, lo cual equivalió a un total de $ 219,487.

La semana pasada, Peñarol volvió a ser multado, ambas, otra vez, por el comportamiento de sus hinchas.

En el partido ante Plaza Colonia, la barra de Peñarol tiró una petaca a la cancha.

A diferencia de lo que ocurrió con Nacional en el clásico del Apertura, el equipo no sufrió sanción de partidos a puertas cerradas sino una multa económica de 75 UR, el equivalente a $ 137.695.

En ese mismo partido se violó el nuevo Protocolo de Seguridad impuesto tras los graves hechos de la final del Torneo Intermedio.

La hinchada de Peñarol colgó una bandera, ahora prohibidas, y recibió otra multa de 25 UR, por el mismo partido ante Plaza Colonia. El monto de la misma fue de $ 45.898.

Esto quiere decir que Peñarol lleva pagado en lo que va del año $ 403.080.

Estas multas se suman a todo lo que Peñarol le viene pagando a Conmebol por diferentes sanciones.

Desde setiembre de 2024 a esta parte, el club pagó alrededor de US$ 700 mil al ente rector del fútbol sudamericano.

Otros clubes que han sido multados a lo largo de la temporada son Racing con 30 UR, Defensor Sporting con 20 UR y este lunes recibieron un castigo de 20 UR Danubio y Cerro.

Racing debió pagar $ 52.417,5.

Defensor Sporting abonó $ 34.945.

Las multas para Cerro y Danubio fueron de $ 36.719.

Cerro protagonizó otro de los hechos más violentos de la temporada, en el Campeón del Siglo, en el partido ante Peñarol, pero en esa ocasión recibió una quita de un punto y con cuatro partidos a puertas cerradas.