Peñarol pagó en un año a Conmebol multas por US$ 700.000 por el comportamiento de sus hinchas; mirá cuándo y por qué recibió los castigos

Peñarol volvió a ser sancionado este miércoles por parte de la Comisión Disciplinaria de Conmebol debido a un grito racista de un hincha al árbitro brasileño Raphael Claus en el Estadio Campeón del Siglo contra Racing de Avellaneda por la Copa Libertadores. Esta se suma a una serie de sanciones que recibió el club a lo largo del último año.

El 18 de agosto pasado, Referí había informado que los aurinegros habían recibido una notificación de la Unidad Disciplinaria de Conmebol que le había instruido un expediente por lo acontecido en ese partido.

El insulto racista fue observado por un veedor quien denunció que le gritaron “macaco” al juez brasileño. Por esta situación, la sanción que recibirá Peñarol es por US$ 120.000.

Pero hubo más castigos para el club en dicho partido. Uno de US$ 25.000 por invasión a la cancha de integrantes de la parcialidad aurinegra al final del partido. También hubo sanciones por dimensiones de las banderas y otras incidencias. La totalidad de las multas por lo ocurrido en el CDS ascienden a US$ 180.000.

Además, el club recibió una multa de US$ 20.000 por el partido de vuelta ante Racing en Avellaneda por hinchas que se subieron a los tejidos y bengalas. Todo esto suma US$ 200.000 en multas entre los dos compromisos contra los argentinos.

Las otras sanciones que recibió Peñarol de Conmebol en el último año

Estas son las sanciones que recibió Peñarol, desde setiembre de 2024:

1) Por el partido contra Flamengo del 26 de setiembre del año pasado por Copa Libertadores en el Estadio Campeón del Siglo, una multa de US$ 200.000.

Washington Aguerre en el partido de Peñarol vs Flamengo.jpg Washington Aguerre tomó del suelo una bengala en el partido Peñarol vs Flamengo por Copa Libertadores DANTE FERNANDEZ / AFP

En aquel encuentro, hinchas de Peñarol se colgaron del tejido y demoraron 3 minutos el comienzo del partido, explotaron fuegos artificiales que no están permitidos y el jugador Matheus Babi exhibió una bengala dentro de la cancha.

2) El 4 de diciembre del año pasado, el club recibió una multa de US$ 278.000 por incidentes ocurridos en la semifinal de la Copa Libertadores contra Botafogo en el Estadio Centenario.

En esa misma sanción, el conjunto aurinegro recibió la notificación de que debería jugar tres partidos de local en el Campeón del Siglo sin público en la Copa Libertadores 2025 por violación del artículo 12.2, literal C, del Código Disciplinario de la Conmebol.

Eso ocurrió y los dirigidos por Diego Aguirre jugaron este año contra San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, Olimpia de Paraguay y Vélez Sarsfield de Argentina, sin su gente. Los hinchas regresaron en octavos de final ante Racing.

3) El día que el público volvió que fue ante los de Avellaneda, sucedió este hecho de racismo, sumado a otros más, por el que el club deberá abonar US$ 180.000.

4) Por la revancha en Racing fue sancionado con US$ 20.000.

De esa manera, en este último año Conmebol sancionó a Peñarol con multas de US$ 678.000 por mal comportamiento de sus hinchas.