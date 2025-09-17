Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

La sanción al uruguayo Federico Viñas por su expulsión en LaLiga que pareció "excesiva" e "injusta" en Oviedo, su equipo, y por la que fue cuestionado

Su expulsión generó controversia ya que algunos consideraron que fue exagerada: "Si digo lo que pienso, pago las consecuencias", dijo su DT

17 de septiembre 2025 - 11:55hs
El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso dos partidos de sanción al futbolista uruguayo de Oviedo, Fede Viñas, uno de los delanteros de la selección de Marcelo Bielsa.

El atacante fue expulsado en el minuto 80 del pasado encuentro ante Getafe, por producirse de manera violenta al margen del juego, sin posibilidad de disputar el balón o con el juego detenido.

El expediente señala dice lo siguiente: "2 partidos de suspensión por producirse de manera violenta al margen del juego., no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52".

Su expulsión generó controversia ya que algunos consideraron que fue exagerada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ffoviedista/status/1966867765509451896&partner=&hide_thread=false

Así lo entendió su entrenador, Paunovic, quien habló de la roja luego del partido.

“Fede ya tenía una amarilla. ¿Qué les pareció la roja? Si digo lo que pienso, pago las consecuencias. Todo esto se puede prevenir si hay un estilo de arbitraje más proactivo”, expresó en conferencia de prensa el DT.

Por su parte, uno de los capitanes de Real Oviedo, Dani Calvo, se manifestó acerca de la sanción a su compañero este miércoles. "Es excesiva”, señaló.

“Viéndola repetida se ve como el impacto no es intenso ni desmedido. Se vieron otras acciones esta jornada con más agresividad que esta y ni han sido sancionadas. Me parece una sanción injusta, pero hay que acatarla”, agregó.

Por su castigo se perderá el partido ante Elche de este fin de semana y el de la siguiente fecha ante FC Barcelona.

“Fede Viñas se pierde el Oviedo - Barcelona por una sanción más larga de lo esperado”, señaló el medio deportivo El Desmarque.

Además, en las redes hubo cuestionamientos de hinchas de Oviedo hacia el delantero con mensajes en los que pidieron que controle sus ánimos en los partidos.

