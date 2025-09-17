Actividad en los frigoríficos en 2025 con más vacunos y menos ovinos ingresando a las plantas

Frigoríficos: análisis del INAC señala que se incrementó la faena de bovinos y disminuyó la de ovinos.

En lo que va de 2025 la faena vacuna en Uruguay se incrementó y la de ovinos cayó , comparando con los registros del año pasado –del 1º de enero al 13 de setiembre en cada ejercicio–, con base en datos de la actividad en frigoríficos actualizados por el Instituto Nacional de Carnes ( INAC ) .

En el caso de la faena de bovinos se llegó a 1.701.447 cabezas, con un crecimiento de 6,9% tras el procesamiento de 41.962 vacunos en la última semana medida.

La categoría con mayor incidencia es novillos con el 50% del total, seguida por vacas con el 34% y vaquillonas con el 14%, considerando las principales.

Hubo un crecimiento en la faena de novillos (+ 4,3%), una suba en vacas (+ 6%) y un incremento en vaquillonas (+ 20,3%).

Considerando la participación en la actividad de faena vacuna, en lo que va del año, en un total de 29 complejos industriales, los siguientes fueron los 10 más activos:

Frigorífico Tacuarembó SA 11,9% del total

Frigorífico Las Piedras SA 8,8%

Ontilcor SA 8,1%

Frigorífico San Jacinto Nirea SA 7,9%

PUL SA 8,1%

Cledinor SA 6%

Inaler SA 5,6%

Frigorífico Carrasco SA 6,9%

Frigorífico Canelones SA 6,6%

Establecimientos Colonia SA 5,7%

Con un récord establecido en el año 2021, con más de 2,6 millones de vacunos faenados, el siguiente es el registro del acumulado anual en las últimas 10 campañas:

2024 con 2.255.495 cabezas

2023 con 2.305.757

2022 con 2.410.555

2021 con 2.638.301

2020 con 2.006.547

2019 con 2.231.997

2018 con 2.343.925

2017 con 2.339.985

2016 con 2.266.764

2015 con 2.204.391

El contexto

Al inicio de esta semana el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que el stock de vacunos en Uruguay creció 1,2% a 11,45 millones de cabezas y se ajustó 5,42% el de ovinos a 4,75 millones de animales.

¿Qué pasa con los ovinos?

En el caso de la faena de ovinos se alcanzaron las 425.790 cabezas, con una baja de 22,6% luego del registro de 13.749 cabezas en la semana que cerró el 13 de setiembre.

Considerando las categorías principales, lidera corderos con el 48%, seguido por ovejas con el 34% y luego borregos con el 11% y capones con el 7%, citando también solo categorías principales.

Hubo descensos de 13,4% en corderos; de 37,4% en ovejas; y de 28,9% en capones; con un ascenso de 19,4% en borregos.

206.183 corderos

142.707 ovejas

45.339 borregos

29.244 capones

Considerando la participación en la actividad de faena ovina, en lo que va del año, de un total de 12 complejos industriales, los siguientes fueron los cinco más activos:

Frigorífico San Jacinto Nirea SA 30,8% del total

Frigorífico Las Piedras SA 30,6%

Frigocerro SA 20,9%

Bamidal SA 7,1%

Oferan SA 6,8%

Los últimos 10 ejercicios en la faena anual

2024 con 960.105 cabezas

2023 con 1.405.901

2022 con 1.338.604

2021 con 1.370.300

2020 con 1.007.716

2019 con 857.117

2018 con 970.273

2017 con 827.908

2016 con 832.898

2015 con 874.788

El récord se produjo en 2009 con 2.132.767 cabezas

El dato

En 2024 la faena vacuna cayó 2,2% con relación a la del año anterior y la faena ovina descendió 31,3% comparada también con la del año 2023.

Aves

La faena de aves en lo que va de 2025, siempre al 13 del noveno mes del año, alcanzó a 24.955.255 ejemplares, con un crecimiento de 2,6% con relación a 2024.

Se desarrolló en ocho complejos industriales.

En la última semana se faenaron 689.905 ejemplares.

La categoría pollo parrillero explica el 95% de la faena.

Las cinco industrias más activas:

Granja Tres Arroyos Uruguay SA 26,4% del total

Avícola Frontini SA 25,7%

Tileo SA con el 22,7%

Frinavur SA 8,7%

Gornet SA 8,6%