PEGAMENTOS

Empresa que fabrica La Gotita en Uruguay se va del país y muda su operativa a Argentina, según el sindicato

La Confederación Sindical Industrial informó en un comunicado "que se encuentra en estado de alerta"

16 de septiembre 2025 - 18:45hs
Pegamento La Gotita

Pegamento La Gotita

La empresa Fenedur, responsable de fabricar en Uruguay productos como La Gotita, cerrará sus puertas el próximo viernes 31 de octubre y trasladará su operativa a Argentina, según comunicaron desde la Confederación de Sindicatos Industriales.

La compañía tienen su planta ubicada en el departamento de Canelones y también produce otros pegamentos como Poxipol, Poxilina o Voligoma, entre otros.

La confederación sindical informó en un comunicado "que se encuentra en estado de alerta", al tiempo que continúa "reclamando medidas inmediatas, urgentes y concretas de los actores involucrados para revertir una realidad extremamente grave".

Además, dijeron que acompañarán "las medidas que lleven adelante los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química". Dirigentes sindicales aseguraron al diario El País que la medida afecta a 40 trabajadores aproximadamente.

A su vez, en el comunicado, denunciaron que hay una "grave situación" en la "industria nacional con el consecuente cierre de plantas y la pérdida de cientos de puestos de trabajo".

Temas:

empresa Uruguay Argentina sindicato

