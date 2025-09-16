Dólar
Nacional / RESPUESTA

Carlos Negro respondió a documento enviado por el Partido Nacional y dijo por qué no va a los encuentros por seguridad

Negro agradeció el "compromiso" del Partido Nacional con la "construcción de políticas de seguridad pública basadas en la evidencia, el diálogo democrático y la corresponsabilidad"

16 de septiembre 2025 - 19:23hs
El ministro del Interior, Carlos Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro

Foto: Leonardo Carreño

El ministro del Interior, Carlos Negro, respondió este martes al documento enviado por el Partido Nacional el 5 de setiembre con "observaciones y requerimientos" sobre los "Encuentros por Seguridad" que han reunido a autoridades del oficialismo con la oposición para coordinar un plan nacional de seguridad.

El documento enviado por el Partido Nacional semanas atrás al ministro exigía la presencia de este u otras autoridades políticas del Ministerio del Interior durante las reuniones o que el gobierno presente sus lineamientos de trabajo para el lapso previo a la confección del Plan Nacional de Seguridad Pública, entre otros puntos.

Tras el planteo público, el ministro del Interior envió una nota dirigida a Delgado respondiendo y agradeciendo las ideas planteas.

Sobre el pedido de participación de Negro u otras autoridades políticas del Ministerio del Interior durante las reuniones por seguridad, el documento expone que los "Encuentros por Seguridad" son instancia de carácter "técnico" que "no requieren la participación permanente de las autoridades políticas" de la cartera.

"El ministro y la subsecretaria han estado presentes en las dos instancias realizadas con los partidos y seguirán acompañando el proceso en los momentos que se consideren más oportunos, dado que además deben atender la conducción de la gestión normal del Ministerio (del Interior)", sugiere el texto.

Acerca de la solicitud de que el gobierno presente los lineamientos de trabajo para el lapso previo a la confección del Plan Nacional de Seguridad Pública, plantearon que estos ya fueron presentados "en detalle" durante las Comisiones de Seguridad de la Cámara de Senadores del 29 de abril y de la Cámara de Representantes del 3 de julio, así como a la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria del 26 de junio.

En cuanto a las ideas presentadas y la solicitud del Partido Nacional de que estas sean abordaran durante los encuentros, Negro señaló que cada proyecto debe "tramitarse" en el ámbito parlamentario, ya que ese es el "espacio constitucionalmente previsto para su análisis y eventual aprobación".

"Las medidas presentadas por el Partido Nacional, junto con los aportes de otros actores que participan en los Encuentros por Seguridad, serán analizadas considerando su pertinencia, viabilidad, oportunidad y evidencia de eficacia. Los objetivos estratégicos del PNSP, que orientarán la integración de estas propuestas en una visión coherente y de largo plazo, serán difundidos la próxima semana", expresa el texto firmado por Negro.

Finalmente, el ministro agradeció el "compromiso" del Partido Nacional con la "construcción de políticas de seguridad pública basadas en la evidencia, el diálogo democrático y la corresponsabilidad".

Carlos Negro Partido Nacional seguridad

