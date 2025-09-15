"Tendremos varios problemas": meteorólogos anunciaron la llegada de un frente frío y un ciclón que se intensificará el fin de semana

Distintos meteorólogos pronosticaron el ingreso de un frente frío y un ciclón que generará lluvias y tormentas esta semana en el país. En diálogo con El Observador, adelantaron que las precipitaciones podrían alcanzar motos de acumulados "importantes" durante el fin de semana en Uruguay.

De acuerdo con el meteorólogo Mario Bidegain, la inestabilidad que durante este lunes reposa en el país será pasajera, mejorando rápidamente y registrándose un acceso en las temperaturas entre el miércoles y jueves .

Luego, el tiempo comenzará a desmejorar desde el propio jueves y se extenderá hasta el lunes de la próxima semana, cuando se generarán varias precipitaciones y tormentas en distintos puntos del país .

Durante esos días se podrían registrar acumulados "importantes" , con lluvias que serán prácticamente "continuas" el fin de semana.

Según el experto, las precipitaciones estarán asociadas al ingreso de un frente frío y un sistema de baja presión, también conocido como ciclón. "Tendremos varios problemas meteorológicos", aseguró y explicó que lo más intenso del temporal será para la zona sur del país.

El mal estado del tiempo se extenderá hasta el próximo lunes y finalmente el martes se podría empezar a ver un "cielo azul".

También en diálogo con El Observador, el meteorólogo José Serra pronosticó una desmejora en el estado del tiempo por el ingreso de un frente frío y un ciclón que afectará al país desde el jueves.

Tras el mal tiempo de este lunes, durante el martes y miércoles habrá buen tiempo, con máximas de entre 21 y 23 °C en jornadas que estarán soleadas.

La situación empezará a cambiar el jueves, con el ingreso de los fenómenos climáticos que generarán una "nubosidad variable", precipitaciones y tormentas. Este mal clima se extenderá hasta el lunes o martes de la próxima semana.

Las lluvias comenzarán a gestarse en la zona norte el jueves, extendiéndose después a todo el territorio nacional.

Por otra parte, el meteorólogo Guillermo Ramis en su participación semanal en Informativo Sarandí informó que las lluvias sobre el sur del país se registrarán el fin de semana.

Para el sábado, el experto prevé mínimas en torno a los 13 °C y máximas que podrían alcanzar los 18 °C, en un día cubierto con "tormenta y lluvias".

El domingo, la mínima será de 13 °C y la máxima de 15 °C, en otro día cubierto con chaparrones y vientos que podrían alcanzarán los 40 km/h a manera de rachas.