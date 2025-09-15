Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

"Tendremos varios problemas": meteorólogos anunciaron la llegada de un frente frío y un ciclón que se intensificará el fin de semana

El clima comenzará a desmejorar desde este jueves y el mal tiempo se extenderá hasta el lunes de la próxima semana, según los meteorólogos

15 de septiembre 2025 - 12:01hs
Meteorólogos anunciaron mal tiempo para esta semana

Meteorólogos anunciaron mal tiempo para esta semana

Inés Guimaraens

Distintos meteorólogos pronosticaron el ingreso de un frente frío y un ciclón que generará lluvias y tormentas esta semana en el país. En diálogo con El Observador, adelantaron que las precipitaciones podrían alcanzar motos de acumulados "importantes" durante el fin de semana en Uruguay.

De acuerdo con el meteorólogo Mario Bidegain, la inestabilidad que durante este lunes reposa en el país será pasajera, mejorando rápidamente y registrándose un acceso en las temperaturas entre el miércoles y jueves.

Luego, el tiempo comenzará a desmejorar desde el propio jueves y se extenderá hasta el lunes de la próxima semana, cuando se generarán varias precipitaciones y tormentas en distintos puntos del país.

Más noticias
Matías Mederos, el cazador de tormentas que es la nueva cara de Canal 12
TELEVISIÓN

¿Quién es el "cazador de tormentas" que debutó como el nuevo meteorólogo de Canal 12? La historia de Matías Mederos

Archivo
VERANILLO

"La gente va a poder disfrutar": meteorólogo anunció que el veranillo se va a extender hasta la próxima semana

Durante esos días se podrían registrar acumulados "importantes", con lluvias que serán prácticamente "continuas" el fin de semana.

Según el experto, las precipitaciones estarán asociadas al ingreso de un frente frío y un sistema de baja presión, también conocido como ciclón. "Tendremos varios problemas meteorológicos", aseguró y explicó que lo más intenso del temporal será para la zona sur del país.

El mal estado del tiempo se extenderá hasta el próximo lunes y finalmente el martes se podría empezar a ver un "cielo azul".

También en diálogo con El Observador, el meteorólogo José Serra pronosticó una desmejora en el estado del tiempo por el ingreso de un frente frío y un ciclón que afectará al país desde el jueves.

Tras el mal tiempo de este lunes, durante el martes y miércoles habrá buen tiempo, con máximas de entre 21 y 23 °C en jornadas que estarán soleadas.

La situación empezará a cambiar el jueves, con el ingreso de los fenómenos climáticos que generarán una "nubosidad variable", precipitaciones y tormentas. Este mal clima se extenderá hasta el lunes o martes de la próxima semana.

Las lluvias comenzarán a gestarse en la zona norte el jueves, extendiéndose después a todo el territorio nacional.

Por otra parte, el meteorólogo Guillermo Ramis en su participación semanal en Informativo Sarandí informó que las lluvias sobre el sur del país se registrarán el fin de semana.

Para el sábado, el experto prevé mínimas en torno a los 13 °C y máximas que podrían alcanzar los 18 °C, en un día cubierto con "tormenta y lluvias".

El domingo, la mínima será de 13 °C y la máxima de 15 °C, en otro día cubierto con chaparrones y vientos que podrían alcanzarán los 40 km/h a manera de rachas.

Temas:

Meteorólogos frente frío ciclón Uruguay lluvias

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

La ciclovía en 18 de Julio
TRANSPORTE

Transporte público: con reparos al plan del gobierno, Bergara propuso que el túnel para ómnibus en 18 de Julio sea a partir de Ejido

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

¿Cuál es el vínculo de Julia Paternain con Nacional y cómo se dio su salida del atletismo de Gran Bretaña para pasar a correr por Uruguay?

El cruce de Juan Manuel Ramos y Emiliano Ancheta
FÚTBOL URUGUAYO

"Sos manya vos": el increíble comentario de un jugador de Plaza Colonia, ex Peñarol, a un futbolista de Nacional en el partido de este domingo en el Centenario

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos