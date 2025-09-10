"La gente va a poder disfrutar": meteorólogo anunció que el veranillo se va a extender hasta la próxima semana

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció este miércoles que el veranillo "se va a estar extendiendo hasta la mitad de la próxima semana ", por lo que "la gente va a poder disfrutar".

Si bien "esta noche la nubosidad va ser importante en la zona costera " e incluso "puede haber alguna inestabilidad ", será "de rápido pasaje", contó el meteorólogo en Subrayado Tarde de Canal 10.

"Lo más seguro es que la mayoría de la gente ni se entere que pasó esto", dijo sobre la inestabilidad costera. "Se puede dar alguna llovizna en forma escasa y aislada, y desparece esta nubosidad en la próxima madrugada", agregó.

CLIMA Meteorólogo prevé la llegada de un nuevo "veranillo" este martes y luego el arribo del temporal de Santa Rosa: ¿qué temperaturas se esperan?

" Mañana jueves un día a pleno sol . Seguimos con temperaturas muy disfrutables y agradables. Las noches se van a mantener frías con temperaturas mínimas, cercanas a los 10 u 11 °C promediamente", dijo el especialista.

Según Cisneros, serán "muy buenas jornadas" y además "siguen las temperaturas en ascenso de cara al próximo fin de semana".

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), por su parte, pronosticó un jueves en el área metropolitana con temperaturas de entre 10 y 18 °C, un viernes de entre 7 y 17 °C, el sábado con registros de 7 a 18°C, y para el domingo valores de 10 y 20°C.

Los días lunes y martes, las temperaturas rondarán entre 10 y 19 °C, según el organismo.