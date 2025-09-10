Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Viernes:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / VERANILLO

"La gente va a poder disfrutar": meteorólogo anunció que el veranillo se va a extender hasta la próxima semana

El especialista indicó que se mantendrán "temperaturas muy disfrutables y agradables" para los próximos días

10 de septiembre 2025 - 19:58hs
Archivo

Archivo

Foto: Leonardo Carreño.

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció este miércoles que el veranillo"se va a estar extendiendo hasta la mitad de la próxima semana", por lo que "la gente va a poder disfrutar".

Si bien "esta noche la nubosidad va ser importante en la zona costera" e incluso "puede haber alguna inestabilidad", será "de rápido pasaje", contó el meteorólogo en Subrayado Tarde de Canal 10.

"Lo más seguro es que la mayoría de la gente ni se entere que pasó esto", dijo sobre la inestabilidad costera. "Se puede dar alguna llovizna en forma escasa y aislada, y desparece esta nubosidad en la próxima madrugada", agregó.

Más noticias
El meteorólogo espera que el veranillo dure tres días
CLIMA

Meteorólogo prevé la llegada de un nuevo "veranillo" este martes y luego el arribo del temporal de Santa Rosa: ¿qué temperaturas se esperan?

meteorologo anuncia leve veranillo y calorcito desde este martes: mira hasta cuando
PRONÓSTICO

Meteorólogo anuncia "leve veranillo" y "calorcito" desde este martes: mirá hasta cuándo

"Mañana jueves un día a pleno sol. Seguimos con temperaturas muy disfrutables y agradables. Las noches se van a mantener frías con temperaturas mínimas, cercanas a los 10 u 11 °C promediamente", dijo el especialista.

Según Cisneros, serán "muy buenas jornadas" y además "siguen las temperaturas en ascenso de cara al próximo fin de semana".

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), por su parte, pronosticó un jueves en el área metropolitana con temperaturas de entre 10 y 18 °C, un viernes de entre 7 y 17 °C, el sábado con registros de 7 a 18°C, y para el domingo valores de 10 y 20°C.

Los días lunes y martes, las temperaturas rondarán entre 10 y 19 °C, según el organismo.

Temas:

Meteorólogo Meteorólogos Veranillo Nubel Cisneros

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje

Ignacio Álvarez / Blanca Rodríguez
MEDIOS

Nacho Álvarez durísimo contra Blanca Rodríguez por proponer "una pelotudez tísica" en el Parlamento, y de paso cargó contra su hijo: "Mirá qué lindo ejemplo"

Llamado laboral de Inefop 
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de Inefop con sueldo de $ 66.000 por 40 horas semanales: requisitos y cómo postularse

El Negro Kevin, asesinado a disparos en La Teja
MONTEVIDEO

Asesinaron a balazos al cantante uruguayo conocido como "El Negro Kevin" en La Teja

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos