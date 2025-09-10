Nacho Álvarez durísimo contra Blanca Rodríguez por proponer "una pelotudez tísica" en el Parlamento, y de paso cargó contra su hijo: "Mirá qué lindo ejemplo"

En los últimos días, la senadora del Frente Amplio y exconductora de Subrayado de Canal 10 Blanca Rodríguez propuso la iniciativa de que el INAU instrumente un consejo consultivo integrado por niños y adolescentes, que se reúna de manera semestral, de manera que puedan presentar diferentes inquietudes sobre las decisiones de la institución. La propuesta tuvo eco dentro y fuera del Parlamento, y uno de los que la criticó desde los medios de comunicación fue el conductor de La Pecera, Ignacio Álvarez.

Durante una de sus emisiones recientes, Álvarez ironizó sobre la propuesta diciendo que le parecía "muy dulce". Sin embargo, luego cargó con más dureza contra la legisladora del Espacio 609: "¿Esto es jerarquizar la política, Blanquita? Es demagogia barata. Es lo peor de los políticos".

"Me parece una pelotudez tísica. Lo digo con todas las letras. Los consejos consultivos son una paja" , zanjó el periodista, mientras leía la propuesta al aire y aseguraba que "ya por la redacción" le generaban ganas de salir corriendo.

"Que gobiernen los niños, yo que sé", siguió, mientras su compañero de mesa, Leonel García, aseguraba que le parecía una propuesta "simpática".

En seguida, Álvarez incluyó en la crítica a uno de los hijos de la senadora, el cantante de rap Hache Souza, del que emitió una serie de rimas de hace algunos años, de cuando participaba en batallas de rap.

"Hablando de esto: Blanca podría llevar a uno de sus hijos a cantar a los recreos de los niños. Viste que uno de ellos rapea. ¿Cómo se llama? Mirá que lindo ejemplo", dijo.

"Qué bien te salió tu hijo, Blanca. Sos profesora de literatura. Para las rimas salió bien. Para los contenidos, vos me dirás", cerró Álvarez.